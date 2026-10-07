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Söke'nin ana caddesinde altyapıdan kaldırıma kapsamlı yenileme

Aydın Büyükşehir ekipleri Söke Aydın Caddesi'nde sıcak asfalt, kaldırım ve altyapı çalışmalarıyla caddeyi yeniliyor; çalışmalar eş zamanlı yürütülüyor.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Aslı Han

Söke'nin ana caddesinde altyapıdan kaldırıma kapsamlı yenileme

Söke Aydın Caddesi'nde yol yenileme çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Söke ilçesi Aydın Caddesi üzerinde sıcak asfalt serim çalışmalarına devam ediyor. Uygulama, caddenin konforunu ve güvenliğini artırmaya yönelik planlı bir yenileme kapsamında yürütülüyor.

Altyapı koordinasyonu ve eş zamanlı işler:

Çalışmalar, ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından caddede sürdürülen yağmur suyu menfez ve boru hattı yapım çalışmaları ile eş zamanlı olarak gerçekleştiriliyor. Bu eş zamanlı yürütme sayesinde altyapı tamamlandığında yol ve kaldırım çalışmaları hızlıca ilerleyecek; program kapsamında kaldırım yapımı da planlanmış durumda.

Hedef: yenilenmiş caddeden hizmet almak

Altyapı ve yol yenileme çalışmaları tamamlandığında cadde, yenilenmiş haliyle vatandaşların kullanımına sunulacak. Yenilemenin trafik güvenliği, yaya konforu ve yağmur suyu tahliyesi üzerinde olumlu etkiler yaratması hedefleniyor.

Belediye yönetiminin açıklaması:

Özlem Çerçioğlu çalışmalara ilişkin olarak şunları belirtti: "Aydınımız için çalışıyor, yatırımlarımıza her geçen gün yenilerini ekliyoruz. Söke ilçemizde de, Belediye Başkanımız Mustafa İberya Arıkan ile iş birliği içerisinde, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmetlerimizi hemşehrilerimiz ile buluşturmaya devam edeceğiz. Hizmetle büyüyen Aydın".

Yetkililer, yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları tamamlandığında Aydın Caddesi'nin daha güvenli ve konforlu bir görünüm kazanacağını, vatandaşların hizmetine eksiksiz şekilde sunulacağını ifade ediyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN SÖKE’DE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AYDIN BÜYÜKŞEHİR’İN SÖKE’DE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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