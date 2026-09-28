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Söke'nin yağmur suyu altyapısı yeni menfezlerle güçlendiriliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin ASKİ çalışmalarıyla Söke Halil Öcal Caddesi'nde 21 milyon TL'lik yağmur suyu menfezi yapımı devam ediyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 15:29

GÜNCELLEME: 28 Eylül 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Söke'nin yağmur suyu altyapısı yeni menfezlerle güçlendiriliyor

Söke'de altyapı yatırımı sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, ASKİ Genel Müdürlüğü kentin 17 ilçesinin tamamında eş zamanlı altyapı işleri gerçekleştiriyor. Projelere her geçen gün yenileri eklenirken, Söke'deki müdahaleler öncelikli çalışmaları arasında yer alıyor.

Halil Öcal Caddesi'nde menfez üretimi:

Söke'de, Halil Öcal Caddesi üzerinde yürütülen işte farklı ebatlarda yağmur suyu menfezleri imal ediliyor. Projenin toplam yatırım maliyeti 21 milyon Türk Lirası olarak açıklanırken, yapılacak uygulamalar bölgenin yağmur suyu altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Çalışmanın kısa süre içinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması planlanıyor.

17 ilçede eş zamanlı hedef ve işbirliği:

Başkan Çerçioğlu, Aydın genelindeki yatırımların sürdüğünü belirterek, "Aydınımız için çalışmaya, yatırımlarımızı ve hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı eş zamanlı olarak sürdürüyor, kentimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. Söke Belediye Başkanımız Mustafa İberya Arıkan ile birlikte Sökemiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. ASKİ'nin planlı programı ve yerel yönetimlerle koordinasyon, çalışmanın eşgüdümlü ilerlemesini sağlıyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ÇALIŞMALARIYLA KENTE KAZANDIRILAN...

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ÇALIŞMALARIYLA KENTE KAZANDIRILAN YATIRIMLARDA ÇALIŞMALAR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR. ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN 17 İLÇENİN TAMAMINDA EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN ALTYAPI ÇALIŞMALARINA HER GEÇEN GÜN YENİLERİ EKLENİYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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