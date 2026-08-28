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Söke'ye atanan komando tugay komutanı görevine başladı

Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, 51’inci Komando Tugay Komutanlığı'na atandı; Söke'de görevine başladı ve Kaymakam Ali Akça ile görüştü.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Söke'ye atanan komando tugay komutanı görevine başladı

Söke'ye atanan komando tugay komutanı görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesindeki atamalar kapsamında Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, Bozüyük/Bilecik'te bulunan 51’inci Komando Tugay Komutanlığı görevinden alınarak aynı tugayın Söke konuşlu yeni birimine atandı. Atama sonrası Karaoğlu, yeni görev yerine gelerek resmî görevine başladı.

göreve başlama ve ziyaret:

Göreve başlamasının ardından Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, nezaket ziyaretinde bulunmak üzere Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça'yı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette iki taraf arasında Söke garnizonu ve yeni kurulan komando birliğinin işleyişine ilişkin karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Kaymakam Ali Akça, Tuğgeneral Karaoğlu'na yeni görevinde başarı temennisinde bulundu; Karaoğlu da Söke'de görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

tugay yapısı ve garnizon düzenlemeleri:

Kaymakamlık ve garnizon yetkilileriyle yapılan görüşmede, Söke'de oluşturulan yeni komando birliğinin sevk ve idaresi ile ilgili genel hatlar konuşuldu. Daha önce açıklanmış olduğu gibi Söke Garnizonunda asker sayısının da arttırılacağı bilgisi toplantıda gündeme geldi. Taraflar, bölgedeki askerî düzenlemelerin uyum içinde yürütülmesi ve komutanlığın ilçe ile koordinasyonunun sağlanmasına yönelik mutabakat sağladı.

ÖKE’DE YENİ OLUŞTURULAN 51’İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN TUĞGENERAL YAŞAR...

ÖKE’DE YENİ OLUŞTURULAN 51’İNCİ KOMANDO TUGAY KOMUTANLIĞI GÖREVİNE ATANAN TUĞGENERAL YAŞAR KARAOĞLU, GÖREVİNE BAŞLAMASININ ARDINDAN SÖKE KAYMAKAMI ALİ AKÇA’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. ZİYARETTE SÖKE GARNİZONU VE YENİ KOMANDO BİRLİĞİNE İLİŞKİN KARŞILIKLI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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