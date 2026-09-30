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Söke’ye modern ulaşım alanı: bisiklet ve yürüyüş yolunda önemli aşama tamamlandı

Söke Belediyesi'nin bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde ikinci etap beton dökümü tamamlandı; yeni kaymakamlık önünde bordür ve altyapı çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 12:28

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Söke’ye modern ulaşım alanı: bisiklet ve yürüyüş yolunda önemli aşama tamamlandı

çalışmanın güncel aşaması

Söke Belediyesi tarafından etaplar halinde yürütülen bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde, ikinci etap beton döküm çalışmaları tamamlandı. Projenin bu bölümündeki betonlama işlerinin bitmesiyle birlikte yolun dayanıklılığı ve kullanım güvenliği açısından önemli bir adım atılmış oldu.

Güzergahın yeni kaymakamlık binası yönündeki kısmında ise çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Yeni kaymakamlık binası önünde ekipler tarafından bordür, çevre düzenlemesi ve kalıp hazırlık çalışmaları başlatıldı; saha hazırlıkları ve altyapı işlemleri sırayla yürütülüyor.

etaplar ve ilerleme planı

Proje, saha hazırlıkları, altyapı çalışmaları, bordür uygulamaları ve beton dökümleriyle etaplar halinde ilerliyor. Çalışmaların belirlenen etaplar doğrultusunda sürdürülmesi planlanıyor; bu sayede her bölüm kontrollü biçimde tamamlanacak ve bir sonraki aşamaya geçilecek.

Tamamlandığında proje, Sökelilerin yürüyüş ve bisiklet kullanımı için güvenli ve modern bir güzergaha kavuşmasını sağlayacak. Belediye yetkilileri, programlanan etap takvimi çerçevesinde işlerin devam edeceğini ve vatandaşları bilgilendirmeye devam edeceklerini belirtiyor.

İKİNCİ ETAP BETON DÖKÜMÜ TAMAMLANDI

İKİNCİ ETAP BETON DÖKÜMÜ TAMAMLANDI

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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