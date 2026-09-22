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Söke'ye yeni soluk: bisiklet ve yürüyüş yolunda ikinci etap betonla şekilleniyor

Söke Belediyesi'nin bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde ikinci etapta, 200 metrelik bölümün hazırlıkları tamamlandı ve beton döküm çalışmaları başladı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:41

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EDİTÖR: Merve Çelik

Söke'ye yeni soluk: bisiklet ve yürüyüş yolunda ikinci etap betonla şekilleniyor

Söke'de bisiklet ve yürüyüş yolu projesinde ikinci etap ilerliyor

Söke Belediyesi tarafından kentin daha modern, sağlıklı ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması amacıyla hayata geçirilen Bisiklet ve Yürüyüş Yolu Projesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Projenin ilk etabında, gidiş-dönüş toplam 2 kilometrelik bölümde proje düzenleme ve beton döküm çalışmaları tamamlandı.

ilk etap tamamlandı:

İlk etapta yapılan düzenleme ve beton uygulamaları, güzergahın temel altyapısını oluşturdu. Bu aşamada saha hazırlıkları, altyapı iyileştirmeleri ve bordür uygulamaları tamamlanarak projenin sonraki adımlarına zemin hazırlandı.

ikinci etapta neler yapılıyor:

Güzergahın devamındaki ikinci etap, gidiş-dönüş olarak toplam 200 metrelik bir bölümü kapsıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından bu bölümde beton döküm çalışmalarına başlandı. Beton uygulamasının tamamlanmasının ardından güzergahın bir sonraki etaplara hazırlanması planlanıyor ve çalışma yeni Kaymakamlık binası yönünde ilerlemeye devam edecek.

Proje, saha hazırlıklarından altyapı çalışmalarına, bordür uygulamalarından beton dökümüne kadar etaplar halinde sürdürülüyor. Tamamlandığında Sökelilerin yürüyüş yapabilecekleri ve bisiklet kullanabilecekleri modern ve güvenli bir güzergah oluşturulması hedefleniyor.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın öncelikleri arasında yer alan proje ile kente yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılması ve vatandaşların günlük yaşamlarında yürüyüş ile bisiklet kullanımını daha fazla tercih edebilecekleri alanların artırılması amaçlanıyor.

BİSİKLET YOLUNDA İKİNCİ ETAP BAŞLADI

BİSİKLET YOLUNDA İKİNCİ ETAP BAŞLADI

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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