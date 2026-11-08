Solak köyü COP31'de örnek köy oldu: Murat Kurum'dan ziyaretçilere çağrı

COP31 alanında Sıfır Atık uygulamasının somut yüzü: Solak köyü

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamındaki uygulamalar, konferans alanının ötesine taşınarak kırsal yaşamda da iz bırakıyor. Mavi Bölge'de kurulan beş yapraklı ve 10 bin metrekarelik Zaman Tüneli Sıfır Atık Vakfı tarafından Sıfır Atık Müzesi'ne dönüştürülürken, Yeşil Bölge'de açılan Sıfır Atık Uygulama ve Atölye Merkezi çocuklara ve gençlere atığın azaltılması, ayrıştırılması ve yeniden kullanımı konusunda uygulamalı eğitimler sunuyor. Bu kapsamlı yaklaşımın saha uygulamasına en somut örneklerinden biri ise Solak köyü oldu.

Konferans içeriğiyle saha uygulaması arasındaki bağ:

COP31'de Sıfır Atık, Türkiye'nin 10 öncelikli Eylem Gündeminden biri ve 2035 hedefleri arasında yer alıyor. Konferansın sadece tartışma masalarında kalan bir başlık olmaması için organizasyonun işleyişinden sergilenmesine kadar Sıfır Atık ilkesi her alanda hayata geçiriliyor. Bu çerçevede 2 bin metrekare büyüklüğündeki Türkiye Pavilyonu, ülkenin iklim politikalarını, Sıfır Atık vizyonunu, enerji dönüşümünü ve sürdürülebilir şehircilik uygulamalarını uluslararası kamuoyuna sunuyor; ancak asıl vurgu, sahada uygulanan örneklerin görünür kılınmasında.

Murat Kurum, sosyal medya paylaşımında Solak köyünü işaret ederek, "Çiçek gibi bir köy. Sıfır Atık köyünde her şey gelecek için dönüşüyor, doğaya dost oluyor, emeği, umudu büyütüyor. COP31 için Antalya’ya gelenler Solak köyünü görmeden gitmeyin" ifadelerini kullandı. Bakanın çağrısı, köyün COP31 kapsamında yapılan dönüşümünü ve sürdürülebilirlik hedeflerini yerinde görmek isteyen delegeler ve ziyaretçiler için net bir davet niteliği taşıyor.

Köydeki değişim ve yerel geri dönüşüm uygulamaları:

Solak köyü, Demirciler köyü ve Ormana köyü, COP31 hazırlıkları kapsamında Sıfır Atık köyü yaklaşımının uygulama alanları olarak belirlendi. Köyde kurulan altyapı arasında kompost makineleri, atık toplama noktaları ve ahşap atölyeleri bulunuyor; böylece hem organik atıklar değerlendiriliyor hem de yerel ekonomik faaliyetlere destek sağlanıyor.

Köy sakinleri dönüşümü memnuniyetle karşılıyor. Ahşap atölyesi sahibi Emine Bulut, projenin detaylarına değinerek, "A’dan Z’ye her şey düşünülmüş ve her şey çok harika olmuş. Atık kapanları kurulmuş. Çoğu zaman atamadığım şey kağıttır. Böyle bir kağıdı yırtıp çöpe atamam. O anlamda çok güzel bir fikir olmuş. Geleceğimiz için burada olmalısınız, burayı görmelisiniz. Geleceğimize, çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak için hepinizi buraya davet ediyorum. Sıfır Atık Projesi’ni desteklemeye davet ediyorum" dedi.

Kahvehane işletmecisi Mehmet Çom ise, dönüşümün köy görünümüne katkısını özetleyerek, "COP bizim için veli nimet. Çiçek gibi köy oldu. Çiçek gibi yaptılar köyümüzü" ifadelerini kullandı.

Bilincin artışı ve sürdürülebilir uygulamalar:

Solak köyü muhtarı Ümit Karataş, özellikle kompost makinesi uygulamasının etkisine dikkat çekti: "Artık yemek atıklarımızı değerlendiriyoruz. Biriktiriyoruz kompost makinesine veriyoruz. Halk da bilinçlenmeye başladı. Biz aslında böyle bir şey beklemiyorduk. Gerçekten köy halkımız da çok memnun. Onlar da kendilerini Sıfır Atak’a göre planlıyorlar. Artık eskisi gibi çöp bile çıkmayacak köyden. Biz büyükler olarak bilinçlendik, öğrendiklerimizi çocuklarımıza da öğretip daha temiz, daha güzel, daha bir nesil bırakmak istiyoruz" sözleriyle köydeki kültürel değişimi anlattı.

Diğer bir köy sakini Volkan Uzun, Solak'ın artık ülke çapında tanınır hâle geldiğini belirterek, "Şu an Türkiye’nin tanıdığı bir köy haline geldik. Yani COP31 ile beraber bizim köyümüzde en az COP31 kadar bir ilgi gördü. COP31 bize örnek oldu. İnşallah COP31’nin Sıfır Atık Projesi’yle de biz de bütün Türkiye’ye örnek olmaya çalışacağız" dedi.

Sıfır Atık Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nda şube müdürü olan Gökhan Burhan da projenin sürdürülebilirliğine vurgu yaptı: "Solak Sıfır Atık köyünü sadece COP31 kapsamında yaşayan bir köy değil. Konferans sonrasında da devam eden, diğer bölgelerimize örnek olabilecek, dünyaya örnek olabilecek bir köy olarak inşa etmeye çalıştık."

Sonuç olarak, COP31 sürecinde sahada hayata geçirilen Sıfır Atık uygulamaları, hem konferansın iletişim stratejisinin bir parçası oldu hem de yerel düzeyde somut dönüşümlere öncülük etti. Murat Kurum'un ziyaretçilere yönelik çağrısı, Antalya'ya gelenlerin yalnızca oturumları takip etmekle kalmayıp, bu saha örneklerini de yerinde görerek sürdürülebilirlik uygulamalarının günlük yaşama nasıl taşındığını deneyimlemeleri yönünde bir davet niteliği taşıyor.

SOLAK KÖYÜ