SoloTürk Fransa gösterisinde ay yıldızlı bayrağımızı göklere taşıdı

SOLOTÜRK'ün Saint-Dizier performansı:
Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Fransa'da 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen Saint-Dizier Airshow kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Etkinlik Saint-Dizier 113 Hava Üssü'nde yapıldı ve ekip, F-16 ile sergilediği manevralarla havacılık tutkunlarına etkileyici anlar sundu.
uçuşta öne çıkan noktalar:
Gösteri ekibi lider pilotu Pilot Yarbay Murat Bakıcı yönetiminde gerçekleştirilen uçuşta zorlu ve ardışık manevralar dikkat çekti. SOLOTÜRK'ün performansı, gösteri boyunca izleyenlerden büyük alkış aldı ve atmosferi canlı tuttu.
görüntülerin paylaşımı ve verilen mesaj:
SOLOTÜRK, gösteriye ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak havacılıkseverlerle buluştu. Paylaşımla birlikte ekip, "Havacılık severlerle buluştuk. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettik" mesajını iletti.
SOLOTÜRK, geçen hafta Fransa'da düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri'ndeki performansına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Havacılık severlerle buluştuk. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettik" mesajını verdi.
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