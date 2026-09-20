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SoloTürk Fransa gösterisinde ay yıldızlı bayrağımızı göklere taşıdı

SoloTürk, 12-13 Eylül'de Fransa Saint-Dizier Airshow'da F-16 ile gösteri uçuşu yaptı; performans görüntülerini sosyal medyada paylaştı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:22

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EDİTÖR: Selin Yıldız

SoloTürk Fransa gösterisinde ay yıldızlı bayrağımızı göklere taşıdı

SOLOTÜRK'ün Saint-Dizier performansı:

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi SOLOTÜRK, Fransa'da 12-13 Eylül tarihlerinde düzenlenen Saint-Dizier Airshow kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Etkinlik Saint-Dizier 113 Hava Üssü'nde yapıldı ve ekip, F-16 ile sergilediği manevralarla havacılık tutkunlarına etkileyici anlar sundu.

uçuşta öne çıkan noktalar:

Gösteri ekibi lider pilotu Pilot Yarbay Murat Bakıcı yönetiminde gerçekleştirilen uçuşta zorlu ve ardışık manevralar dikkat çekti. SOLOTÜRK'ün performansı, gösteri boyunca izleyenlerden büyük alkış aldı ve atmosferi canlı tuttu.

görüntülerin paylaşımı ve verilen mesaj:

SOLOTÜRK, gösteriye ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak havacılıkseverlerle buluştu. Paylaşımla birlikte ekip, "Havacılık severlerle buluştuk. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettik" mesajını iletti.

SOLOTÜRK, geçen hafta Fransa&#039;da düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri&#039;ndeki performansına...

SOLOTÜRK, geçen hafta Fransa'da düzenlenen Saint-Dizier Hava Gösterileri'ndeki performansına ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak, "Havacılık severlerle buluştuk. Ay yıldızlı bayrağımızı gururla temsil ettik" mesajını verdi.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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