Solotürk semalarda: Hevsel ve İçkale çevresinde provadan gösteriye hazırlık

Solotürk'ün Diyarbakır provası:

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, 3 Ekim Cumartesi günü saat 15.30'da yapılması planlanan gösteri öncesinde Diyarbakır semalarında çevre tanıma uçuşu gerçekleştirdi. Ekip, kent merkezinin tarihi ve doğal alanları üzerinde bir keşif uçuşu yaparak yerel koşulları ve gözlem noktalarını kontrol etti.

Uçuşun rotası ve amacı:

Prova kapsamında Hevsel Bahçeleri ile İçkale çevresinde uçuşlar yapıldı. Gösteri öncesi düzenlenen bu çevre tanıma uçuşları, rotanın halk güvenliği, görünürlük ve gösteri boyunca izleyici yoğunluğunun yönetimi açısından değerlendirilmesine olanak sağlıyor. Uçuşlar, ekip için sahaya ilişkin son kontrollerin yapılması ve yerel izleme noktalarının belirlenmesi amacını taşıdı.

Vatandaşların ilgisi ve izlenimler:

Uçuşu izlemek isteyen çok sayıda vatandaş, Hevsel Bahçeleri ve İçkale çevresinde toplandı ve SOLOTÜRK'ün manevralarını ilgiyle takip etti. Ailesiyle birlikte provayı izlemeye gelen Mustafa Kerem, "Uzun zamandır bekliyorduk ve çok seviyoruz SOLOTÜRK'ü. İnşallah 3 Ekim'de gerçek gösteriye de geleceğiz" diye konuştu.

Nöbetten yeni çıkan ve provayı kaçırmamak için kahvaltı bile yapmadığını söyleyen Pınar Başak Eskili, alanda atıştırmalıklarla idare ettiğini ve gösteriyi heyecanla beklediğini ifade etti: "Bugün çok heyecanlıyım SOLOTÜRK'ün prova uçuşuna geldik. Nöbetten çıktım kahvaltımı bile yapmadım burada yapmaya çalışıyorum. Çok mutlu oldum iyi ki geldiler. Çok özlemiştik onları."

Yerel halkın yoğun ilgisi, gösteri ekibine yönelik beklentinin yüksek olduğunu gösterdi. Yetkililer, güvenlik ve ulaşım önlemlerinin planlandığı şekilde uygulanacağını, ana gösteri gününde izleyici akışının kontrollü tutulacağını belirtiyor. SOLOTÜRK'ün bu tür provaları, hem ekip performansının son kontrolleri hem de izleyici güvenliği açısından kritik bir adım olarak öne çıkıyor.

SOLOTÜRK, 3 EKİM’DE GERÇEKLEŞTİRECEĞİ GÖSTERİ UÇUŞU ÖNCESİ DİYARBAKIR SEMALARINDA ÇEVRE TANIMA UÇUŞU YAPTI