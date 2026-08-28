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Soma ormanlarında biyokütle azaltımıyla yangın tehdidine hazırlık

Mahmut Yılmaz, Soma sahalarını inceleyip üretim ve biyokütle azaltma çalışmalarını denetledi; ormancılık tekniği ve yangın tedbirleri vurgulandı.

GİRİŞ: 28 Ağustos 2026 - 12:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Soma ormanlarında biyokütle azaltımıyla yangın tehdidine hazırlık

Soma'da saha incelemeleri:

İzmir Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, Soma Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki üretim ve biyokütle azaltma çalışmalarını yerinde inceledi. İncelemeler sırasında yetkililerden yürütülen çalışmalar ve sahadaki mevcut durum hakkında bilgi aldı.

Denetlenen alanlar:

Yılmaz’ın saha gezisi kapsamında Cenkyeri Orman Deposu, YARDOP Proje Sahası, Göktepe ve Işıklar Orman İşletme Şeflikleri değerlendirildi. Bu noktalarda hem üretim faaliyetleri hem de yangın riskini azaltmaya yönelik biyokütle temizliği uygulamaları gözden geçirildi.

Talimatlar ve öncelikler:

Değerlendirme toplantısında çalışmaların ormancılık tekniğine uygun yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Yılmaz, personele yangın tedbirlerinin eksiksiz uygulanması ve özellikle yangın riski yüksek alanlarda gerekli hassasiyetin gösterilmesi talimatını verdi.

İncelemeler, üretim ve biyokütle azaltma faaliyetlerinin yangın önleme stratejisinin bir parçası olarak eş zamanlı takip edilmesinin önemini ortaya koydu. Bölge yönetimi, belirtilen uygulamaların sahada titizlikle sürdürülmesini sağlayacak önlemlerin uygulanmasını izleyecek.

MANİSA’DA ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ...

MANİSA’DA ORMAN YANGINLARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR SÜRERKEN, İZMİR ORMAN BÖLGE MÜDÜRÜ MAHMUT YILMAZ, SOMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDEKİ ÜRETİM VE BİYOKÜTLE AZALTMA ÇALIŞMALARINI YERİNDE İNCELEDİ. YILMAZ, ÇALIŞMALARIN ORMANCILIK TEKNİĞİNE UYGUN YÜRÜTÜLMESİ VE YANGIN TEDBİRLERİNİN EKSİKSİZ UYGULANMASI TALİMATINI VERDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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