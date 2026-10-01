Soma'da göçük: bir işçinin cansız bedenine ulaşıldı, arama kurtarma sürüyor

Soma'da maden göçüğü: gelişmeler

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat maden işletmesinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen göçük sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışmaları sonucu mahsur kalan 5 işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Arama kurtarma çalışmaları:

Olay yerinde konuşlu ekipler kısa süre içinde müdahaleye başladı. Yapılan arama kapsamında mahsur kaldığı değerlendirilen 5 işçiden Halit Ersay'ın cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında olduğu bildirilen diğer işçiler Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya'yı sağ olarak kurtarmak için ekipler zamana karşı çalışma yürütüyor.

Bölgedeki kurtarma faaliyetlerinde iş makineleri, arama kurtarma ekipleri ve mühendisler görev alıyor. Ekipler, güvenli ulaşım sağlanması için öncelikle bölgedeki riskleri bertaraf etmeye yönelik önlemler uyguluyor.

Valilik açıklaması ve yaralıların durumu:

Manisa Valiliği tarafından yapılan açıklamada, göçükte bir işçinin cansız bedenine ulaşıldığı, diğer 4 işçiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Ayrıca göçükten sağ olarak kurtarılan Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen'in hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında, hayatını kaybeden işçiye rahmet dilenirken, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı mesajı iletildi ve yaralılara acil şifalar temennisinde bulunuldu. Ekiplerin çalışmaları ve mahsur kalan işçilerin sağ salim kurtarılmaları için yürütülen müdahale devam ediyor.

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE BİR MADEN İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE MAHSUR KALAN 5 İŞÇİDEN HALİT ERSAY'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI. GÖÇÜKTEN DAHA ÖNCE 2 İŞÇİ SAĞ OLARAK KURTARILIRKEN, İÇERİDEKİ 4 İŞÇİYE ULAŞMAK İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR.