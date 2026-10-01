Soma'da İmbat Madencilik sahasında göçük: kurtarma çalışmaları sürüyor, aileler sahada bekliyor

Soma'da maden sahasında göçük sonrası arama kurtarma çalışmaları

Manisa'nın Soma ilçesinde, saat 14.00 civarında İmbat Madencilik işletmesinde meydana gelen göçüğün ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız şekilde sürüyor. Bölgeye sevk edilen ekiplerin çalışmaları sonucunda göçük altında kaldığı değerlendirilen işçilerden Halit Ersay'ın cansız bedenine ulaşılmıştı.

arama kurtarma çalışmaları:

Ekipler, göçük altında olduğu değerlendirilen Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya için akşam saatlerinde de yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Kurtarma birimleri, saha içinde ve çevresinde tarama, destek ve tahkimat işlemlerini eş zamanlı yürütüyor; çalışmalarda bilgi akışı ve güvenlik önlemleri ön planda tutuluyor.

ailelerin bekleyişi:

Göçük bölgesinde, işçilerin yakınları maden sahasında toplanarak umutlu ama endişeli bir bekleyiş sergiliyor. Aileler, yetkililerden gelecek haberleri takip ederken ekiplerin çalışmalarını yakından izliyor; acil yardım ve bilgi talebi sürüyor. Olayla ilgili gelişmeler polis ve madencilik yetkilileri tarafından koordine ediliyor.

GÖÇÜK ALTINDAKİ İŞÇİLERİN AİLELERİNİN DE MADEN SAHASINDAKİ ENDİŞELİ BEKLEYİŞLERİ DEVAM EDİYOR.