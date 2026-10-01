Soma'da maden göçüğünde 5 işçi için kurtarma çalışması sürüyor

Soma'da arama kurtarma çalışmaları yoğun biçimde devam ediyor

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren İmbat madeninde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen göçük sonrası ekipler, göçük altında kaldığı değerlendirilen 5 işçiye ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kurtarılan ve mahsur kalan işçiler:

Göçük altında olduğu değerlendirilen işçiler arasında Halit Ersay, Ramazan İnce, İsa Olcay, Kerim Ören ve Ömer Karakaya bulunuyor. Olay yerinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarıyla aynı zamanda göçükte mahsur kalanlardan Süleyman Şakrak ve İbrahim Çimen sağ olarak kurtarıldı; iki işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Çalışma ayrıntıları ve sahadaki durum:

Göçük sonrası bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, maden içi ve çevresinde güvenlik önlemlerini artırarak ulaşım yollarını açmaya çalışıyor. Ekipler, koordineli biçimde ilerleyerek söz konusu beş işçiye ulaşmak için tünel ve kırılma noktalarında tarama yapıyor. Operasyonun güvenlik gerekçesiyle dikkatle yürütüldüğü belirtiliyor.

İmbat madeni sahasındaki kurtarma faaliyetleri sürerken, olay yerine gelen işçilerin yakınları da gelişmeleri yakından takip edip tedirgin bir bekleyiş içinde bulunuyor. Yetkililer ve kurtarma ekipleri, çalışmanın tamamlanmasına kadar bölgede olmaya devam edeceklerini ifade etti.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRERKEN, OLAY YERİNE GELEN İŞÇİLERİN YAKINLARININ ENDİŞELİ BEKLEYİŞİ DE DEVAM EDİYOR.