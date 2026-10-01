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Soma'da maden göçüğünde umutlu bekleyiş: 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için aramalar sürüyor

Manisa'nın Soma ilçesindeki maden göçüğünde 7 işçiden 2'si sağ çıkarıldı; kalan 5 işçiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 17:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Soma'da maden göçüğünde umutlu bekleyiş: 2 işçi kurtarıldı, 5 işçi için aramalar sürüyor

Soma'daki göçükte son durum

Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde meydana gelen göçükte, ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 işçiden 2'si sağ olarak kurtarıldı. Kalan 5 işçiye ulaşmak için arama ve kurtarma ekiplerinin çalışması sürüyor.

Kurtarma çalışmaları

Ekipler, olay yerine yönlendirilen personel tarafından yeraltı ve yüzeyde eş zamanlı aramalar yürütüyor. Çalışmaların aralıksız sürdüğü, ulaşımın ve müdahalenin güvenlik önlemleri çerçevesinde yapıldığı bildirildi. Yetkililer, kurtarma sürecinin hassasiyetle devam ettiğini vurguluyor.

Valilikten açıklama

Manisa Valiliği, olayın Soma'da faaliyet gösteren bir maden işletmesinde gerçekleştiğini; ilk tespitlere göre toplam 7 işçiden 2'sinin sağ şekilde kurtarıldığını açıkladı. Valilik, arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

Çalışmalar devam ederken, yetkililer olayla ilgili bilgi akışını sağlamaya ve güvenlik önlemlerini ön planda tutmaya devam ediyor.

Soma’da madende göçük: 2 işçi sağ kurtarıldı, 5 işçi için çalışmalar sürüyor

Soma’da madende göçük: 2 işçi sağ kurtarıldı, 5 işçi için çalışmalar sürüyor

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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