Soma'da maden ocağında göçük: iki işçi sağ kurtarıldı, beş işçi için arama sürüyor

olay ve ilk müdahale:

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldi. İHA'nın haberine göre, göçük altında kaldığı değerlendirilen toplam 7 maden işçisinden 2'si sağ olarak kurtarıldı ve ilk müdahale ekipleri saha güvenliğini sağlayarak kurtarılanları dışarı çıkardı.

valiliğin açıklaması:

Manisa Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde göçük meydana geldiği; ilk belirlemelere göre göçük altında kaldığı değerlendirilen 7 maden işçisinden 2 kişinin sağ olarak kurtarıldığı ve ekiplerin arama ile kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi.

arama kurtarma çalışmaları:

Kurtarma ekipleri, kalan 5 işçiye ulaşmak için ocak içi ve tünel bölgelerinde arama kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalar aralıksız devam ederken yetkililerden gelecek yeni bilgiler bekleniyor.

MANİSA'NIN SOMA İLÇESİNDE BİR MADEN İŞLETMESİNDE MEYDANA GELEN GÖÇÜKTE, İLK BELİRLEMELERE GÖRE GÖÇÜK ALTINDA KALDIĞI DEĞERLENDİRİLEN 7 İŞÇİDEN 2'Sİ SAĞ OLARAK KURTARILDI. DİĞER 5 İŞÇİYE ULAŞMAK İÇİN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR.