Soma'da polisten kaçan araç kaldırımda trafo ile direğin arasına sıkıştı

Olayın gelişimi:

Manisa'nın Soma ilçesinde Adalet Caddesi üzerinde plakasız bir araç, polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler aracı takibe aldı.

Takip sırasında sürücü bir süre sonra ters yöne girerek ilerlemeye devam etti. Kontrolden çıkan araç kaldırıma çıkarak ilerledi ve kaldırımda bulunan trafo ile direk arasına sıkıştı.

Kovalamaca anında kaldırımda oturan ve kaçışan vatandaşların büyük tehlike atlattığı, aracın yayalara çarpmasının an meselesi olduğu belirtildi; şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Gözaltılar ve soruşturma:

Kaza yaparak duran araçta bulunan 2 kişi, Soma Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı ve gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Polisten kaçarken ters yöne girdi, kaldırımda sıkıştı