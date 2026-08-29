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Soma'nın SAK ekibi AFAD akreditasyonuyla ilçeler arasında öncü oldu

SAK Soma Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, 30 kişilik kadro ile 'Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma' sınavını geçerek AFAD akreditasyonu aldı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Soma'nın SAK ekibi AFAD akreditasyonuyla ilçeler arasında öncü oldu

SAK Soma ekibi akreditasyonu nasıl elde etti:

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından sonra, ilçe belediyeleri arasında AFAD akreditasyonu alan ilk belediye unvanını Soma Belediyesi kazandı. Belediye bünyesinde yaklaşık bir yıldır eğitim ve donanım hazırlıklarını sürdüren 30 kişilik SAK Soma Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi, İzmir AFAD tarafından görevlendirilen komisyonun gerçekleştirdiği sınavda "Hafif Seviye Kentsel Arama ve Kurtarma" alanındaki yeterliliğini belgeleyerek akreditasyon almaya hak kazandı.

Akreditasyon süreci, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında hazırlanan kılavuzlara göre yürütüldü. Manisa AFAD koordinasyonunda yapılan değerlendirmelerde; ekiplerin eğitim düzeyi, ekipman yeterliliği ve koordinasyon kabiliyeti dikkate alındı. Soma ekibinin sınavı başarıyla tamamlaması, ilçede afetlere müdahale kapasitesinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Manisa'daki akredite ekipler:

Manisa genelinde şimdiye kadar toplam 7 ekip kentsel arama ve kurtarma alanında AFAD tarafından akredite edildi. Akredite ekipler arasında Anda Kardeşe Vefa Derneği Manisa İl Temsilciliği Arama ve Kurtarma Ekibi, Manisa İnsani Yardım Derneği, Ferrero Çikolata A.Ş. Arama ve Kurtarma Ekibi, Manisa MEB AKUB Arama ve Kurtarma Ekibi, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Memur-Sen Manisa İl Temsilciliği Arama ve Kurtarma Ekibi ve şimdi de SAK Soma Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi yer alıyor.

Bu liste, sahada koordineli ve belgelenmiş müdahale kapasitesinin artmasının göstergesi olarak nitelendiriliyor. Akreditasyon, ekiplerin afet anında görev alabilecekleri alanlardaki yeterliklerini resmiyete döküyor ve yerel müdahale zincirini güçlendiriyor.

Devam eden süreç ve önümüzdeki sınavlar:

Manisa'da kentsel arama ve kurtarmada akreditasyon almak için eğitimlerini sürdüren 4 ekip daha bulunuyor. Eylül ayı ortalarında Yunusemre Belediyesi bünyesindeki YUKUT Yunusemre Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi'nin, ekim ayında ise Soma Adliye Arama ve Kurtarma Ekibi, Akhisar MEB AKUB Arama ve Kurtarma Ekibi ile Hayrat Derneği Manisa İl Temsilciliği Arama ve Kurtarma Ekibi'nin akreditasyon sınavına girmesi bekleniyor.

Bunların yanı sıra, akredite olmuş 7 ekip ve sınavları bekleyen 4 ekip dışında 8 ekip daha akreditasyon hazırlıklarını sürdürüyor. Bu artış, afet ve acil durumlarda hızlı ve koordineli müdahale sağlanması hedefine hizmet ediyor.

Manisa'daki ekipler AFAD koordinasyonunda yalnızca kentsel arama kurtarma değil; sel ve akarsuda arama kurtarma, arazide arama kurtarma, psikososyal destek, afetlerde acil barınma, afet ve acil durum eğitimleri ile ayni bağış depo yönetimi ve dağıtımı gibi farklı alanlarda da akreditasyon çalışmaları yürütüyor. Yetkililer, profesyonel ve akredite ekiplerin varlığının hayat kurtarmada belirleyici olduğunu vurguluyor ve ekip sayısının artırılmasının afet sonrası hizmetlerin hızını ve etkinliğini yükselteceğini belirtiyor.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞININ ARDINDAN İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA AFAD...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞININ ARDINDAN İLÇE BELEDİYELERİ ARASINDA AFAD AKREDİTASYONU ALAN İLK BELEDİYE SOMA BELEDİYESİ OLDU. SOMA BELEDİYESİ BÜNYESİNDE YAKLAŞIK 1 YILDIR EĞİTİM VE EKİPMAN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜREN 30 KİŞİLİK SAK SOMA BELEDİYESİ ARAMA VE KURTARMA EKİBİ, "HAFİF SEVİYE KENTSEL ARAMA VE KURTARMA" ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN SINAVI BAŞARIYLA TAMAMLAYARAK AKREDİTE OLMAYA HAK KAZANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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