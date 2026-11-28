Galibiyetlerde Galatasaray üstün, gollerde küçük farkla Beşiktaş önde

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray pazartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda karşılaşacak. İki ekip arasındaki son 10 derbi incelendiğinde galibiyetlerde sarı-kırmızılıların üstünlüğü öne çıkıyor, ancak toplam gol sayısında siyah-beyazlıların hafif üstünlüğü göze çarpıyor.

istatistikler:

Son 10 derbide Galatasaray 6 galibiyet alırken, Beşiktaş 3 kez kazandı ve 1 maç berabere sonuçlandı. Bu karşılaşmaların 9u Süper Lig, 1i ise TFF Süper Kupa niteliğinde oynandı. Karşılıklı goller toplamında Beşiktaş 15 gol, Galatasaray ise 13 gol kaydetti.

son 10 maçın sonuçları:

14.03.2022 — Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

05.11.2022 — Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

30.04.2023 — Beşiktaş: 3 - Galatasaray: 1 (Lig)

21.10.2023 — Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

03.03.2024 — Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

03.08.2024 — Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 5 (Süper Kupa)

28.10.2024 — Galatasaray: 2 - Beşiktaş: 1 (Lig)

29.03.2025 — Beşiktaş: 2 - Galatasaray: 1 (Lig)

04.10.2025 — Galatasaray: 1 - Beşiktaş: 1 (Lig)

07.03.2026 — Beşiktaş: 0 - Galatasaray: 1 (Lig)

Bu veriler, son karşılaşmalarda Galatasaray'ın daha fazla galibiyet aldığını gösteriyor; ancak gollerdeki üstünlük Beşiktaş tarafında. Pazartesi günü oynanacak maç öncesi bu dengenin nasıl değişeceği futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

BEŞİKTAŞ İLE GALATASARAY ARASINDA OYNANAN SON 10 DERBİDE GALİBİYETLERDE SARI-KIRMIZILILARIN 6'YA 3 ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR. (ARŞİV)