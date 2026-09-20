Son anda gelen penaltı Göztepe'ye bir puan kazandırdı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Göztepe, sahasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta erken gelen gol, ikinci yarıdaki karşılıklı ataklar ve son bölümde kararlaştırılan penaltı maçın öne çıkan anları oldu.

maçtan dakikalar:

2. dakikada Arda Okan Kurtulan ile Göztepe erken öne geçti.

İkinci yarıda 53. dakikada Janderson'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Rhaldney'in sol çaprazdan vuruşunda top üst direkten döndü ve Göztepe önemli bir fırsattan yararlanamadı.

70. dakikada ceza yayından Can'ın pasında topla buluşan Ibrahim Olawoyin, ceza sahasına girip yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

80. dakikada Taylan'ın pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Mithat Pala'nın içeri çevirdiği topa Iustin Doicaru vurdu; savunmaya da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve konuk ekip 2-1 öne geçti.

90+2. dakikada Sinclair Armstrong'un pasında ceza sahasının solunda topla buluşan Bekir, Modibo Sagnan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi ve 90+4. dakikada penaltıyı kullanan Efkan Bekiroğlu topu ağlara göndererek skoru 2-2 yaptı.

kadrolar ve istatistikler:

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır, O. Gökhan Bilir, Mert Bulut

Göztepe: Arda Özçimen, Arda Okan Kurtulan, Taha Altıkardeş, Rhaldney (Alexis Antunes dk. 74), Ege Yıldırım, Malcom Bokele, Alex Matos (Faustino Anjorin dk. 65), Andre Henrique (Efkan Bekiroğlu dk. 65), Juan (Sinclair Armstrong dk. 76), Richard Akonnor, Janderson (Bekir Böke dk. 76)

Yedekler: Mehmet Şamil Öztürk

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Attila Mocsi, Tayyip Talha Sanuç (Ahmed Kutucu dk. 58), Taha Şahin (Zakaria Ariss dk. 58), Mithat Pala, Modibo Sagnan, Ibrahim Olawoyin (Moussa Diakité dk. 87), Taylan Antalyalı, Qazim Laçi (Can Bozdoğan dk. 68), Ali Sowe, Emrecan Bulut (Iustin Doicaru dk. 58)

Yedekler: Zafer Görgen, Siaka Bakayoko, Dal Varesanovic, Adedire Awokoya Mebude, Gennaro Borrelli

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Arda Okan Kurtulan (dk. 2), Efkan Bekiroğlu (dk. 90 pen.) (Göztepe); Ibrahim Olawoyin (dk. 70), Iustin Doicaru (dk. 80) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Arda Okan Kurtulan, Alex Matos, Rhaldney, Bekir Böke, Taha Altıkardeş (Göztepe); Zakaria Ariss (Çaykur Rizespor)

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 6. HAFTASINDA GÖZTEPE, SAHASINDA ÇAYKUR RİZESPOR İLE 2-2 BERABERE KALDI.