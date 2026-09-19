Son anda kurtarıldı: Edirne'de çıkan yangında ağır yaralanan taksici hastaneye kaldırıldı

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde zemin kattaki bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler daireyi sararken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

yangına müdahale ve kurtarma

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Müdahale sırasında evde mahsur kalan 58 yaşındaki taksici Ömür Topçu, ekiplerce ağır yaralı olarak dışarı çıkarıldı.

yaralının durumu ve soruşturma

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansa alınarak Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine sevk edildi. Polis, yangının çıkış nedenine ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

İTFAİYE EKİPLERİNİN YOĞUN MÜDAHALESİ ÇERÇEVESİNDE ALEVLER KONTROL ALTINA ALINIRKEN, EVDE MAHSUR KALAN 58 YAŞINDAKİ TAKSİCİ ÖMÜR TOPÇU, AĞIR YARALI OLARAK DIŞARI ÇIKARILDI.