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Son bakış: Hilal Mete gözyaşlarıyla uğurlandı

İhsaniye'deki katliamda yaşamını yitiren öğretmen Hilal Mete, Afyonkarahisar'da düzenlenen cenaze töreninde gözyaşları arasında toprağa verildi.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Son bakış: Hilal Mete gözyaşlarıyla uğurlandı

Törente yaşananlar:

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde gerçekleşen saldırıda hayatını kaybeden öğretmen Hilal Mete, düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Tören boyunca gözyaşları ve derin bir üzüntü hissedildi.

Olayın kısa özeti:

İhsaniye'deki katliamda toplam 8 kişi yaşamını yitirdi; aralarında öğretmen Hilal Mete de bulunuyordu. Olay, Afyonkarahisar kaynaklı haber ajansı İHA tarafından duyuruldu.

İHA'nın aktardığına göre tören, yakınlarının ve meslektaşlarının katıldığı bir ortamda gerçekleşti ve bölgedeki acının somut bir ifadesi olarak kayda geçti.

Katledilen öğretmen Hilal Mete gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Katledilen öğretmen Hilal Mete gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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