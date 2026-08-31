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Son çağrı: Zonguldak defterdarı uyardı, düşük faizli taksitlendirme için 31 ağustos son gün

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, düşük tecil faiziyle taksitlendirme başvurularının son tarihinin 31 Ağustos 2026 olduğunu hatırlatarak mükellefleri uyardı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Son çağrı: Zonguldak defterdarı uyardı, düşük faizli taksitlendirme için 31 ağustos son gün

zonguldak defterdarı son uyarıyı yineledi

Zonguldak Defterdarı Recep Serdar, kamu borçlarının taksitlendirilmesine ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyen mükelleflere son başvuru tarihini hatırlattı. Serdar, düşük oranlı tecil faiziyle taksitlendirme imkanından faydalanmak isteyenlerin başvurularını sürenin dolmasından önce tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

taksitlendirme koşulları ve faiz oranı:

Serdar, uygulama kapsamında yıllık tecil faizinin önceki %39 yerine %29 olarak uygulandığını belirtti. Bu avantajlı oran, borç yeniden yapılandırmasında mali yükün hafifletilmesi amaçlanarak getirildi.

Ayrıca, borçlu mükelleflerin 10 milyon TL’nin altındaki amme alacakları için teminat aranmadığı ifade edildi. Taksitlendirilen borçların en az %10’unun ödenmesi şartıyla, bu borçlara ilişkin durumun borç durumunu gösteren belgelerde yer almayacağı bildirildi.

araç muayenesi ve başvuru kanalları:

Serdar, motorlu taşıtlara ilişkin taksitlendirilmiş borçların, taksitlendirme şartları ihlal edilmediği sürece araç muayenesinde borç olarak dikkate alınmayacağını bildirdi. Bu husus, araç sahipleri için süreç takibinde önemli bir kolaylık sağlıyor.

Mükelleflerin borç sorgulamalarını ve başvurularını gib.gov.tr ile Dijital Vergi Dairesi üzerinden gerçekleştirebilecekleri belirtildi. Serdar, düşük oranlı tecil faizi ve taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyenlerin 31 Ağustos 2026 tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerektiğini tekrar hatırlattı.

Serdar'ın açıklamaları, başvuru sürecinin takibinde dikkat edilmesi gereken temel noktaları öne çıkarıyor: faiz oranı, teminat muafiyeti, belgelerde görünmeme koşulu ve motorlu taşıt muayene uygulaması. Mükelleflerin ilgili internet adresi ve dijital kanal üzerinden başvurularını zamanında yapmaları gerekiyor.

DEFTERDAR RECEP SERDAR’DAN MÜKELLEFLERE SON GÜN UYARISI

DEFTERDAR RECEP SERDAR’DAN MÜKELLEFLERE SON GÜN UYARISI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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