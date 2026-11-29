maç özeti:

Kars 36 Spor, kendi sahasında konuk ettiği Çayelispor'u maçın son bölümünde attığı gollerle 2-1 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip, geriye düştüğü karşılaşmada taraftarının desteğini arkasına alarak baskısını artırdı ve mücadeleyi bırakmayarak sahadan 3 puanla ayrıldı.

maçın dönüm noktası:

Karşılaşma boyunca her iki takım da galibiyet parolasıyla oynarken, maçın kaderi son 15 dakikada belirlendi. Çayelispor'un 1-0 üstünlüğü devam ederken dakikalar 80'i gösterdi. Bu dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Mehmet Akif, soğukkanlı bir vuruşla skoru 1-1 yaptı. Beraberlik golünün verdiği ivmeyle Kars temsilcisi baskısını sürdürdü ve sadece 3 dakika sonra, 83. dakikada rakip fileleri bir kez daha havalandırarak karşılaşmayı 2-1 lehine çevirdi.

takım performansı ve ligdeki yansıması:

Kalan dakikalarda skoru korumayı başaran Kars 36 Spor, mücadeleci futboluyla öne çıktı. Ev sahibi ekip, zor geçen anlarda disiplinini ve baskısını kaybetmedi; bu da kritik anlarda maçın kontrolünü sağlamasında belirleyici oldu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte futbolcular ve taraftarlar galibiyet sevincini yaşadı.

3 puan ile sahadan ayrılan Kars 36 Spor, bu sonuçla ligdeki şampiyonluk mücadelesini sürdürdü. Özellikle son bölümde ortaya koyduğu direnç ve taraftar desteği, takım için sezonun geri kalanında moral sağlayacak önemli unsurlar olarak öne çıktı.

KARS 36 SPOR’DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ: ÇAYELİSPOR’U 2-1 MAĞLUP ETTİ(KARS-İHA)