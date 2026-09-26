Son dersini Selami Yıldız verdi: motosikletli polis timleri göreve hazır

Kursun son dersi İstanbul İl Emniyet Müdürü tarafından verildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen Motosikletli Polis Timleri Temel Eğitim Kursu, 100 personelin katılımıyla tamamlandı. Eğitimler, Arnavutköy'deki İstanbul Havalimanı İGA yerleşkesinde oluşturulan alanda gerçekleştirildi.

uygulamalı eğitimler ve gösteriler:

Kursun son dersinde uygulamalı tatbikatlara ağırlık verildi. Kursiyerler, motosikletli akrobasi gösterileri sundu ve temel sürüş teknikleri ile müdahale prosedürlerini uygulamalı olarak gösterdi. Eğitimin bir bölümünde şüpheli bir motosikletin takibine ilişkin senaryo canlandırıldı.

Senaryodaki takip sırasında ekiplerin koordinasyonu ön plana çıktı; uygulama drone ile havadan izlendi ve ekiplerin eş zamanlı çalışması gösterildi. Bu uygulama, sahadaki iletişim ve yönlendirme süreçlerinin etkinliğini gözler önüne serdi.

göreve hazırlık ve görevlendirme:

Eğitimlerini tamamlayan 100 personel, İstanbul'da motosikletli polis timleri bünyesinde göreve başlayacak. İl emniyet yetkilileri, kursun hem sürüş yetenekleri hem de koordinasyon açısından personelin hazırlandığını belirtti.

Son derste kursiyerlerle bir araya gelen İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, uygulamalara işaret ederek ekip içi uyum ve fiili tatbikatların önemine vurgu yaptı.

İSTANBUL’DA 100 PERSONELİN KATILDIĞI MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ TEMEL EĞİTİM KURSU TAMAMLANDI. KURSUN SON DERSİNDE İL EMNİYET MÜDÜRÜ SELAMİ YILDIZ KURSİYERLERLE BİR ARAYA GELDİ.