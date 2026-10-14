Son dostları kedileri oldu: Serik'te yalnız yaşayan kadın hayatını kaybetti

olay yerinde ilk müdahale:

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 40 yaşındaki Gamze Tüzin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak rahatsızlandığını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açarak eve giren ekipler Tüzin'i yerde hareketsiz halde buldu.

Tüzin, ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tüzin'in daha önce kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

kedilerin bakımı ve koruma altına alınması:

Hayvansever olduğu belirtilen Tüzin'in evinde bulunan 18 kedi, Serik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Veterinerlik Birimi ekipleri tarafından bakım ve gözetim altına alınmak üzere belediye hayvan bakım evine götürüldü.

Tüzin'in vefatı, yaşadığı mahallede üzüntüye neden oldu.

ANTALYA’NIN SERİK İLÇESİNDE KEDİLERİ İLE YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE HAREKETSİZ HALDE BULUNAN 40 YAŞINDAKİ KADIN, KALDIRILDIĞI HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ