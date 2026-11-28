Vali Mustafa Eldivan’dan veda ziyaretleri

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Elazığ Valiliğine atanan Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, görevinden ayrılmadan önce kentteki kurumlara, sivil toplum kuruluşlarına ve vatandaşlara bir dizi veda ziyareti gerçekleştirdi.

Kurum yöneticileri ve STK temsilcileriyle görüşmeler:

Eldivan makamında kurum müdürlerini, STK temsilcilerini ve vatandaşları kabul ederek Bayburt’ta görev yaptığı süre zarfında yapılan iş birliği ve kente kazandırılan hizmetler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmelerde kurumlar arasındaki dayanışmaya ve sivil toplumun katkılarına dikkat çekildi; Eldivan konuklarına ziyaretleri için teşekkür etti.

Aydıntepe temasları ve güvenlik kurumlarına veda:

Program kapsamında Aydıntepe Kaymakamlığına uğrayan Eldivan, Kaymakam Deniz Yıldırım ve ilçe kurum amirleriyle bir araya geldi. Kaymakamlık personelinin çalışmaları hakkında bilgi alan Eldivan, gösterilen gayret ve iş birliği için teşekkür ederek başarı diledi. Aydıntepe esnafı ve vatandaşlarla da görüşen Eldivan, ilçede daha sonra Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ve belediye personeliyle vedalaştı.

Ayrıca Eldivan, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz ile görüşerek Yılmaz’ın Silifke Cumhuriyet Başsavcılığına atanmasının hayırlı olmasını diledi. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ziyaretlerinde ise İl Emniyet Müdürü Ayhan Karaduman ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Aydoğan Karasu ile görüştü; Bayburt’un huzur ve güvenliği için görev yapan emniyet ve jandarma personeline teşekkür ederek çalışmalarında başarı temennisinde bulundu.

Eldivan’ın veda ziyaretleri, kentteki kurumlarla kurulan ilişkilerin ve yerel paydaşların katkısının bir kez daha vurgulandığı samimi görüşmelerle tamamlandı.

VALİ MUSTAFA ELDİVAN’DAN VEDA ZİYARETLERİ