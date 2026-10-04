Son periyotta yüzü gülen Fenerbahçe: Körfez'i tek sayı farkla geçti

Maç özeti:

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 2. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe 85 - Körfez Basket 84 ile galip geldi. Maç boyunca üstünlüğü elinde tutan Fenerbahçe, son bölümde gelen baskıya rağmen avantajı koruyarak maçı lehine çevirdi.

öne çıkan oyuncular:

Talen Horton-Tucker 22 sayı ile takımın en skorer ismi olurken, Johnny Juzang 21 sayıyla etkili oldu. Fenerbahçe cephesinde Onuralp Bitim 13, Nicolo Melli 7 sayı kaydetti; Shane Larkin, Will Clyburn ve diğer rotasyon oyuncuları hücum ve savunmada katkı verdi.

Körfez Basket'te Filip Barna 18 sayı ile öne çıkarken, Jonathan Christian ve Daniel Richard Buie 14'er sayıyla takımlarına katkı sağladı. Matt Mitchell 15 sayı ile takımın diğer skor yükünü taşıdı.

maçın kırılma anları:

Periyot skorları Fenerbahçe lehine 1. periyot 25-18, devre 45-44, 3. periyot 68-55 olarak kaydedildi. Son periyotta Körfez'in geri dönme çabası maçı tek sayıya kadar getirdi; son bölümlerdeki savunma direnci ve serbest atışlar maçın kaderini belirledi.

Karşılaşmayı yöneten hakemler Yener Yılmaz, Çisil Güngör ve Berk Kurtulmuş oldu. Başantrenörler Sarunas Jasikevicius (Fenerbahçe) ve Serhan Kavut (Körfez Basket) takımlarını sahada yönlendirdi ve maç boyunca stratejik değişikliklerle sonucu etkilemeye çalıştılar.

TÜRKİYE SİGORTA BASKETBOL SÜPER LİGİ 2. HAFTA MAÇINDA FENERBAHÇE, KONUK ETTİĞİ KÖRFEZ BASKET’İ 85-84'LÜK SKORLA MAĞLUP ETTİ.