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Son yolculuk: adanalı genç feryatlarla uğurlandı

KKTC Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet faciasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki Mehmet Nuri Ayran, Adana'da gözyaşlarıyla defnedildi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:43

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Son yolculuk: adanalı genç feryatlarla uğurlandı

Adana'ya getirilen cenaze yakınlarının gözyaşlarıyla uğurlandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen Filo Jet gemi faciasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki Mehmet Nuri Ayran için memleketi Adana'da tören düzenlendi. Faciada toplam 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, Ayran'ın naaşı işlemlerin tamamlanmasının ardından kent merkezine getirildi.

Aile ve yakınlarının tepkisi:

Türk bayrağına sarılı tabutun başında toplanan aile üyeleri ve yakınları acı haberin ardından son kez vedalaştı. Cenaze töreninde yükselen feryatlar ve yakılan ağıtlar, törene katılanların yüreklerini parçaladı. Yakınlarının uzun süre gözyaşı dökmesi ve feryatlarla ağıt yakması törenin en duygusal anları oldu.

Cenaze namazı ve defin:

Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Nuri Ayran, dualarla birlikte toprağa verildi. Genç işçinin naaşı, ailesinin isteği üzerine Kabasakal Mezarlığı’nda defnedildi ve tören boyunca yakınları ve komşuları taziyelerini iletti.

TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTUN BAŞINDA TOPLANAN AİLESİ VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULURKEN, YÜREK...

TÜRK BAYRAĞINA SARILI TABUTUN BAŞINDA TOPLANAN AİLESİ VE YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULURKEN, YÜREK YAKAN VEDADA FERYATLAR YÜKSELDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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