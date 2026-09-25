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Sonbahar akşamları Aziziye'yi bir araya getiriyor

Aziziye Belediyesi, 26-27 Eylül'de Dadaşkent ve Ilıca'da Güz Akşamları düzenliyor; tiyatro, konser, çocuk etkinlikleri ve sürprizlerle herkesi davet ediyor.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 13:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sonbahar akşamları Aziziye'yi bir araya getiriyor

aziziye'de güz akşamları programı

Aziziye Belediyesi, ilçe sakinlerini sonbaharın renkleri ve coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Belediye öncülüğünde düzenlenen Güz Akşamları programı, bu hafta sonu 26-27 Eylül tarihlerinde Dadaşkent ve Ilıca mahallelerinde gerçekleştirilecek. Etkinlikler, ilçede sosyal ve kültürel faaliyetleri artırmayı ve vatandaşların aileleriyle keyifli bir hafta sonu geçirmesini hedefliyor.

ilk durak: Dadaşkent

Programın ilk günü 26 Eylül Cumartesi adres Dadaşkent Trafik Eğitim Parkı. Saat 14.00-18.00 arasında kurulacak oyun ve eğlence alanlarında çocuklara yönelik yarışmalar, animasyon gösterileri, ödüllü oyunlar ve sürpriz hediyeler minik ziyaretçileri bekleyecek. Aynı gün saat 18.00'de çocuk tiyatrosu İbiş’in Sınavı sahnelenecek; kültür dolu anların ardından saat 18.30'da ünlü sanatçı Özge Polat sahne alarak müzik dolu bir akşam sunacak.

ikinci gün: Ilıca

Güz Akşamları'nın ikinci günü 27 Eylül Pazar etkinliklerin coşkusu Ilıca Semt Pazar Alanı'na taşınacak. Program, 7'den 70'e tüm ilçe sakinlerini bir araya getirecek şekilde planlandı ve hem çocuklara hem yetişkinlere yönelik etkinlikler içeriyor. Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'ın talimatıyla organize edilen etkinliklerin amacı, vatandaşların hafta sonunu sosyal bir ortamda huzur ve neşe içinde geçirmelerini sağlamak.

Belediyeden yapılan açıklamada "Tüm halkımız davetlidir" denilerek tüm vatandaşlar bu büyük coşkuya ortak olmaya çağrıldı. Etkinlikler, sonbaharın sıcak atmosferinde ailelere keyifli anlar sunmayı ve ilçede kültürel hareketliliği artırmayı amaçlıyor.

AZİZİYE BELEDİYESİ, İLÇE SAKİNLERİNİ SONBAHARIN RENKLERİNİ VE COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAMAYA DAVET...

AZİZİYE BELEDİYESİ, İLÇE SAKİNLERİNİ SONBAHARIN RENKLERİNİ VE COŞKUSUNU BİRLİKTE YAŞAMAYA DAVET EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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