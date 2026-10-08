Sonbaharda beyaz çarşaflarda hayat bulan Siverek pestili

Siverek'te geleneksel pestil mesaisi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte evlerin ve bahçelerin ortak meşgalesi yeniden başladı. Sabahın erken saatlerinde bağlardan toplanan üzümler, köylerin ortak alanlarında ya da evlerin avlularında geleneksel yöntemlerle işleniyor. Bu süreçte günler süren emek, sabır ve doğal koşullar belirleyici rol oynuyor.

Ham madde ve hazırlık:

Toplanan üzümler önce ezilerek şırası çıkarılıyor. Süzülen üzüm şırası büyük kazanlarda, odun ateşinde kaynatılıyor; kaynama sırasında una ve nişastaya kadar uzanan basit katkılarla karışım koyulaştırılıyor. Hazırlanan karışımın kıvamı ustaların deneyimiyle belirleniyor; ilk aşamada yapılan küçük hatalar son ürünün dokusunu etkiliyor.

Kurutma ve saklama:

Hazırlanan pestil ince tabakalar halinde, geleneksel olarak serilmiş beyaz çarşafların üzerine özenle yayılıyor. Güneş ve rüzgarın yönüne göre yer değiştiren çarşaflar, pestilin eşit kurumasını sağlıyor. Yeterli kıvam elde edildiğinde pestiller çarşaflardan dikkatlice ayrılıyor, bazı üreticiler keserek bazısı ise katlayıp saklarken bazıları tele asarak kurutmaya devam ediyor.

Sonuçta ortaya çıkan ürün, hiçbir katkı maddesi içermeyen, uzun süre dayanabilen bir kışlıktır. Ailelerin kendi tüketimi kadar satış için de hazırlanabilen pestil, hem hane ekonomisine katkı sağlıyor hem de nesilden nesile aktarılan bir kültürel pratiğin sürdürülmesine olanak veriyor.

GELENEKSEL YÖNTEMLERLE HAZIRLANAN PESTİLLER, HERHANGİ BİR KATKI MADDESİ KULLANILMADAN KIŞ AYLARINDA TÜKETİLMEK ÜZERE SAKLANIRKEN, AİLELERİN KIŞLIK İHTİYACINI KARŞILAMANIN YANI SIRA SATIŞA SUNULARAK ÜRETİCİLERE DE GELİR SAĞLIYOR.