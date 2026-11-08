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Sonbaharda Dumanlı Yaylası'nda renk cümbüşü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki bin 200 rakımlı Dumanlı Yaylası, sonbaharda sarı, kızıl ve bakır tonlarına bürünerek fotoğraf tutkunlarını cezbetti.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 11:15

GÜNCELLEME: 08 Kasım 2026 - 11:17

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EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharda Dumanlı Yaylası'nda renk cümbüşü

Dumanlı Yaylası'nda sonbaharın renkleri:

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Dumanlı Yaylası, sonbaharın gelişiyle doğanın paletini değiştirdi. Bin 200 rakımda konumlanan yaylada ağaçların sarı, turuncu, kızıl ve bakır tonlarına bürünmesiyle kartpostallık manzaralar oluştu. Geniş örtüye yayılan yaprak renkleri, bölgeyi hem görsel açıdan zenginleştiriyor hem de mevsimin değişimini çarpıcı biçimde ortaya koyuyor.

Fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için çekim alanı:

Doğal ışıkla birleşen sonbahar renkleri, fotoğraf ve doğa meraklılarının yoğun ilgisini çekiyor. Yaylanın farklı noktalarından çekilen fotoğraflar, sosyal medyada ve kişisel arşivlerde sıkça paylaşılıyor; manzaralar amatör ve profesyonel çekimler için uygun kompozisyonlar sunuyor.

Ziyaretçi izlenimleri ve davet:

Yaylaya gelen ziyaretçiler, bölgenin temiz havası ve doğal güzelliklerinden etkilendiklerini belirtiyor. Yerli turistler ve doğa severler, Dumanlı Yaylası'nın sonbahar görünümünü görmek isteyenleri buraya davet ediyor; bölgenin mevsimsel renk cümbüşü, kısa yürüyüşler ve fotoğraf molaları için ideal ortam sağlıyor.

DUMANLI YAYLASI, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE SARI, KIZIL VE BAKIR TONLARINA BÜRÜNDÜ.

DUMANLI YAYLASI, SONBAHARIN GELİŞİYLE BİRLİKTE SARI, KIZIL VE BAKIR TONLARINA BÜRÜNDÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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