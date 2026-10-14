Dolar 49,3433 -0,05%
Euro 55,0694 -0,34%
Bist 12.118,29 -1,08%
Altın Gram 6.547,64 -1,20%
EUR/USD 1,1157 -0,41%
Brent Petrol 106,06 +0,35%
--°

Sonbaharda Sason cevizinde toplama zamanı

Batman'ın Sason ilçesinde sonbaharla birlikte ceviz hasadı başladı; kurutulan cevizler kilogramı yaklaşık 400 liradan alıcı buluyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 13:55

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sonbaharda Sason cevizinde toplama zamanı

Hasadın başladığı köylerde çalışmalar:

Batman'ın Sason ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte ceviz hasadı yoğunlaştı. Kendine özgü tadı ve yüksek yağ oranıyla tanınan Sason cevizi, köylerde hem ritüel hem de ekonomik bir faaliyet olarak öne çıkıyor.

Toplama, ayrıştırma ve kurutma:

Boyları 10 metreye kadar ulaşabilen ceviz ağaçlarına çıkan üreticiler dalları sallayarak ve sopayla hafifçe vurarak meyveleri topluyor. Genellikle erkeklerin tırmandığı ağaçların altında kadınlar yere düşen cevizleri toplayıp evlerine götürerek kabuklarından ayırıyor.

Ayıklanan cevizler, evlerde ya da ortak kurutma alanlarında serilerek kurumaya bırakılıyor; bu süreç cevizlerin lezzetini ve saklama ömrünü doğrudan etkiliyor.

Sason'da kurutulan cevizler kilogramı yaklaşık 400 lira seviyesinden alıcı buluyor. Hasat dönemi, ilçe halkı için hem geleneksel bir uğraş hem de önemli bir gelir kaynağı olmayı sürdürüyor.

SASON’DA SONBAHARLA BİRLİKTE CEVİZ MESAİSİ BAŞLADI

SASON’DA SONBAHARLA BİRLİKTE CEVİZ MESAİSİ BAŞLADI

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Karasu'da sağanak hayatı felç etti, araçlar sele kapılarak sürüklendi
images

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur...
images

Geceyi gündüze çeviren şimşekler Kozan'da etkili oldu
images

Sakarya'da turuncu kod uyarısı nedeniyle okullarda 1 günlük tatil kararı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Karasu'da sağanak hayatı felç etti, araçlar sele kapılarak sürüklendi

Armutlu'da selde sürüklenen kişiyi vatandaş kurtardı

Şiddetli yağış Armutlu'da günlük hayatı durdurdu, kahvehanede vatandaşlar mahsur kaldı

Dikiltaş'ta bariyerlere çarpan tır ulaşımı saatlerce aksattı

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Liege'de öğrencilerin sokak çatışmaları sonrası üç kişiden fazla toplanma yasağı

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Reyhan Karaca iyilik için Bodrum'da sahneye çıkıyor

Gece süren çalışmaların ardından 22 saat sonra ulaşıldı: Maltepe'de Hüseyin Özkurt'un cenazesi çıkarıldı

Bandırma'da fabrikada alevlerle mücadele: Ayhan Sezer Yağ Fabrikası'nda yangın

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı