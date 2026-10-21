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Sonbaharda tarih ve denizin buluşma noktası: Akçakoca Ceneviz Kalesi

Akçakoca’daki Ceneviz Kalesi, sonbaharın sarı ve kahverengi tonlarıyla Karadeniz’in mavisi arasında ziyaretçilere tarih, fotoğraf ve huzur vaat ediyor.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:28

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Sonbaharda tarih ve denizin buluşma noktası: Akçakoca Ceneviz Kalesi

Sonbaharın renkleri ceneviz kalesi çevresini değiştirdi:

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde kıyıda yükselen Ceneviz Kalesi, sonbaharın gelişiyle birlikte farklı bir görünüme büründü. Denizle iç içe olan yapının çevresindeki yeşil alanlar sarı ve kahverengi tonlarına dönerken, Karadeniz’in maviliği bu renk paletiyle etkileyici bir kontrast oluşturuyor.

Doğa ve tarih iç içe:

Tarihi dokusu ve deniz manzarasıyla öne çıkan kale, ziyaretçilere aynı anda hem geçmişe kısa bir yolculuk hem de doğanın dinginliğini sunuyor. Bölgeyi gezenler, günün farklı saatlerinde değişen ışık ve renklerle fotoğrafçılık açısından zengin fırsatlar buluyor; bu yüzden fotoğraf tutkunları için popüler bir durak haline geliyor.

Akçakoca için turistik bir çekim merkezi:

Akçakoca sınırlarındaki Ceneviz Kalesi, ilçenin önemli tarihi ve turistik noktalarından biri olmaya devam ediyor. Sonbahar döneminde özellikle doğa yürüyüşleri, manzara izleme ve sessiz dinlenme arayan ziyaretçiler kaleyi tercih ediyor; kale çevresi, yerel turizm akışında sıkça uğranan bir nokta olarak öne çıkıyor.

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ CENEVİZ KALESİ, SONBAHARIN RENKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR....

DÜZCE’NİN AKÇAKOCA İLÇESİNDE BULUNAN TARİHİ CENEVİZ KALESİ, SONBAHARIN RENKLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR. KARADENİZ’İN MAVİLİĞİ VE ÇEVRESİNDEKİ DOĞAL GÜZELLİKLERLE BÜTÜNLEŞEN KALE, ZİYARETÇİLERİNE TARİH VE DOĞAYI BİR ARADA SUNUYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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