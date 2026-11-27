Sonbahar yağmurlarıyla birlikte artan yabani mantar tüketimi, kısa sürede karaciğer hasarıyla sonuçlanabilecek ağır zehirlenmelere yol açabiliyor. İEÜ Medical Point Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ferit Çelik, masum görünen akşam yemeklerinin bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.

En büyük hasar karaciğere:

Doç. Dr. Ferit Çelik, mantar zehirlenmelerinin sadece bulantı, kusma ve ishalle sınırlı kalmadığını, bazı türlerin karaciğer hücrelerinde onarılamaz hasar oluşturabildiğini belirtiyor. "Mantar zehirlenmesinin en ciddi sonuçlarından biri, karaciğerin kısa sürede çalışamaz hâle gelmesi." Bazı zehirli mantarların, karaciğer hücrelerine zarar veren amatoksin adlı bir toksin içerdiğini, özellikle Amanita phalloides gibi türlerin ciddi risk taşıdığını vurguluyor. Hücrelerin zarar görmesi karaciğerin işlevini yitirmesine yol açabiliyor ve "ağır vakalarda hastanın hayatını kurtarmak için acil karaciğer nakli gerekebiliyor."

İlk saatler hayati önemde:

Doç. Dr. Çelik, mantar tükettikten sonra gelişen bulantı, kusma, ishal veya karın ağrısı olan kişilerin vakit kaybetmeden acil servise başvurması gerektiğini söylüyor. "Mantar tüketiminden 6 saatten daha uzun süre sonra başlayan mide-bağırsak belirtileri zehirlenme açısından önemli bir uyarıdır." ve "Mantar zehirlenmesinde en büyük hata, şikâyetlerin kendiliğinden geçmesini beklemektir." uyarısını yineliyor. Belirtiler hafiflese bile zehirlenmenin sonlandığı anlamına gelmediği için erken tanı ve tedavi hayati önem taşıyor. Ağır vakalarda karaciğer hasarının yanı sıra böbrek yetmezliği, kanama bozuklukları, bilinç değişiklikleri ve çoklu organ yetmezliği de gelişebiliyor; bu nedenle hastaların karaciğer fonksiyon testleri, böbrek fonksiyonları ve kan pıhtılaşma değerleri yakından takip edilmelidir.

Doğal olması güvenli olduğu anlamına gelmez:

Çelik, mantarların görünüş, koku veya tadına bakılarak güvenliğinin anlaşılamayacağını, zehirli türlerin zararsız görünenlerle benzer olabileceğini belirtiyor. "Mantarın pişirilmesi, kaynatılması veya kurutulması amatoksinleri güvenilir biçimde etkisiz hâle getirmez." Bu nedenle bilinmeyen mantarları tüketmemek, alınabilecek en etkili önlem olarak öne çıkıyor.

Sonbaharda doğa yürüyüşleri veya pazarlardan alınan yabani mantarların tüketiminde ihtiyatlı olmak, ilk belirtilerde acile başvurmak ve profesyonel yardım almak karaciğer hasarını önlemede temel adımlardır.

İEÜ MEDİCAL POİNT HASTANESİ GASTROENTEROLOJİ UZMANI DOÇ. DR. FERİT ÇELİK