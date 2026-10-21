Sonbaharın bereketi: Sason'da menengiç köylülerin aile bütçesine katkı sağlıyor

Sonbaharda menengiçten geçim:

Batman'ın Sason ilçesinde ormanlık alanlarda kendiliğinden yetişen menengiç, sonbaharın gelmesiyle birlikte kırsal kesimde önemli bir ekonomik faaliyet haline geliyor. Ekim ayında olgunlaşan meyveler, köylüler tarafından sabahın erken saatlerinde toplanıyor; evlere götürüp yıkama, kabuk ayırma ve kurutma işlemlerinden geçirildikten sonra farklı şekillerde değerlendiriliyor.

Toplama ve işleme süreci:

Toplanan menengiçler önce temizleniyor, ardından kabuklarından ayrılarak kurumaya bırakılıyor. Kuruyan meyvelerin bir bölümü ezilerek kahve yapımında kullanılırken, tam olgunlaşanların bir kısmı tuzla kavrularak yörede "çitlembik" adıyla bilinen kışlık çerez haline getiriliyor. Kırmızı renkteki olgun menengiçler ise kazanlarda yaklaşık iki gün kaynatılarak doğal sabun üretiminde değerlendiriliyor. Elde edilen ürünler hem aile ihtiyaçları için saklanıyor hem de fazla miktarları pazarda satışa sunuluyor.

Ekonomik katkı ve pazar değeri:

Köylüler, mevsiminde topladıkları menengiçleri hem geleneksel tüketim hem de ticari amaçla kullanarak aile bütçelerine katkı sağlıyor. Bölgeden verilen bilgiye göre menengiç kilogramı 200 liradan, menengiçten elde edilen doğal sabun ise 750 liradan satılıyor. Vatandaşlardan İsmet Çelik, toplama ve işleme sürecini anlatarak, "Ekim ayında olgunlaşma döneminde ormandan topladığımız menengiçleri eve götürüp yıkıyor, kabuklarından ayırdıktan sonra kurumaya bırakıyoruz. Kuruyan menengiçlerin bir kısmını ezerek kahvesini yapıyoruz. Tam olgunlaşanların bir bölümünü de tuzla kavurarak çitlembik haline getiriyor ve kışın uzun akşamlarında çerez olarak tüketiyoruz. İhtiyacımızdan fazla olan menengiçleri ise satarak geçimimizi sağlıyoruz" dedi.

Menengiç üretimi, Sason'daki kırsal ekonomiye mevsimsel ama belirgin bir gelir kaynağı sağlıyor; hem geleneksel üretim yöntemleri korunuyor hem de elde edilen ürünlerin satışıyla ailelere nakit akışı oluşuyor.

Batman’da menengiç, köylülerin geçim kaynağı oldu