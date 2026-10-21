Sonbaharın paleti: Küre Dağları'nda ağaçların renk şovu

Kastamonu ve Bartın illerini birbirine bağlayan Küre Dağları Milli Parkı, sonbaharın başlamasıyla birlikte sarı, kırmızı, kahverengi ve yeşilin birçok tonuna büründü. 2000 yılında milli park ilan edilen alan, bünyesindeki kanyonlar ve geniş ağaç dokusuyla bölge ziyaretçilerinin ilgisini çekiyor. Kestane, kocayemiş, kızılçam, göknar ve kayın gibi türler parkın eteğinden zirvesine kadar farklı renk geçişleri sunuyor. Dronla havadan yapılan görüntüler, bu görsel zenginliği kayda geçiriyor.

sonbaharın renkleri ve ağaç çeşitliliği:

Ağaçların oluşturduğu ton geçişleri, alanı fotoğrafçılar ve doğa tutkunları için cazip hale getiriyor. Yer yer yoğun kızıllıklar, başka alanlarda açık kahverengiler ve sarılar göze çarpıyor; yeşilin ise yirmiye yakın tonu görülüyor. Renk çeşitliliği yalnızca görsel bir şölen sunmakla kalmıyor, bölgedeki bitki örtüsünün katmanlı yapısını da ortaya koyuyor.

ziyaretçi deneyimi ve uzman görüşü:

Veteriner Hekim Birol Yürük, Küre Dağları eteklerinin sonbaharda sunduğu huzura dikkat çekiyor. Yürük, bölgenin her mevsiminin ayrı bir güzellik taşıdığını, sonbaharın ise sakinlik ve dinginlik verdiğini söylüyor. Ayrıca bu çeşitliliğin görsel hafızayı açtığını ve oksijen açısından sağlıklı bir ortam sunduğunu belirtiyor. Ziyaretçiler, yürüyüş parkurlarında ve kanyon kenarlarında bu mevsimin sunduğu renk geçişlerini izleyerek doğayla temas kurma fırsatı buluyor.

KÜRE DAĞLARI MİLLİ PARKINDA RENK CÜMBÜŞÜ YAŞANAN ORMANLAR BÜYÜLÜYOR