Sonbaharın rotası: Konyaaltı karavan parkı oldu

Antalya karavan parkı sonbaharı da dolu

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılında Konyaaltı Arapsuyu Mahallesi'nde hizmete açtığı Karavan Park, yaz aylarının ardından sonbaharda da ziyaretçi akınına uğruyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinin yanı sıra Avrupa'dan gelen karavan tutkunları, parkın sunduğu konforlu ve güvenli ortamı tercih etmeye devam ediyor.

Modern altyapı ve şehir içi avantajı:

Karavan Park, elektrik, temiz tuvalet ve duş imkanları, donanımlı mutfak ile çamaşırhane gibi temel ihtiyaçları karşılayan tesisleriyle öne çıkıyor. Tesisin ağaçlandırılmış alanı, denize yürüme mesafesindeki konumu ve şehrin merkezine yakınlığı, hem kısa süreli ziyaretleri hem de daha uzun konaklamaları cazip kılıyor. Parkın sosyal medyada olumlu yorumlar alması da yurtiçi ve yurtdışından gelenlerin tercih sebepleri arasında gösteriliyor.

Ziyaretçi deneyimleri ve topluluk oluşumu:

Belçika'dan gelip 10 yıllık karavan hayalini burada gerçekleştirdiğini söyleyen Ahmet ve Türkan Altay çifti, tesisin temizliği, çamaşırhane ve bulaşıkhanesinin durumunu ve merkeze yakın oluşunu tercih sebepleri arasında sıralıyor. Türkan Altay, çocuklarını ve torunlarını yetiştirdikten sonra hayallerini yaşadıklarını belirtiyor ve Antalya'da geçirdikleri zamanın keyifli olduğunu vurguluyor.

Cemal Aydın ise tesisi 'dünya standartlarında' olarak nitelendiriyor ve buradaki imkanların bir karavan parkında olması gereken her şeyi karşıladığını söylüyor. Birkaç günlüğüne gelmelerine rağmen ortamı beğenip tatillerini uzattıklarını, aynı tarihlerde buluşmak üzere diğer karavancı dostlarıyla plan yaptıklarını ifade ediyor.

Ramazan Göktepe Ankara'dan gelen ziyaretçiler arasında; dört yıldır ailesiyle Karavan Park'a geldiklerini, tesisin merkezi konumu, sahile yakınlığı ve güler yüzlü personelinden memnun olduklarını anlatıyor. Her yaz olduğu gibi bu yaz da mutlu ayrıldıklarını belirtiyor.

İzmir'den gelen Sabri ve Sibel Soydaş çifti de geçen yıldan aldıkları memnuniyet üzerine bu yıl yine aynı tesisi tercih ettiklerini, tesisin temizlik, mutfak, çamaşırhane ve duş imkanları ile evcil hayvanlara uygun ortamından söz ediyor. Sabri Soydaş, buranın gördüğü en iyi karavan parklarından biri olduğunu ve zaman zaman şehri araba ya da yürüyerek keşfettiklerini ekliyor.

Konyaaltı Karavan Park, hem altyapı hem de sosyal donanımıyla karavan turizminin Antalya ayağında önemli bir seçenek haline geldi. Sonbaharda da ılıman hava koşulları sayesinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam eden tesis, yerli ve yabancı karavan topluluğu için buluşma ve süreklilik vaat eden bir nokta olmaya devam ediyor.

ZİYARETÇİLER, KARAVAN PARK'IN DÜNYA STANDARTLARINDA, ÖRNEK GÖSTERİLECEK BİR HİZMET VERDİĞİNİ SÖYLEDİ.