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Sonunda anahtarına kavuştu: 69 yaşındaki Fatma Dinç imeceyle gerçek bir eve taşındı

Mersin Erdemli'de 33 yıl naylonla kaplı çatmada yaşayan 69 yaşındaki Fatma Dinç, muhtar ve gönüllülerin imecesiyle iki odalı evine kavuştu.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sonunda anahtarına kavuştu: 69 yaşındaki Fatma Dinç imeceyle gerçek bir eve taşındı

69 yıllık bekleyiş sona erdi

Mersin'in Erdemli ilçesi Türbe Mahallesi Sümeklilier Sokak No: 4 adresinde yaşayan 69 yaşındaki 3 çocuk annesi Fatma Dinç, hayatının büyük bölümünü çatma olarak adlandırılan naylonla kaplı barınakta geçirdi. Beş yıl felçli annesine baktıktan sonra evlenen Dinç, eşi 6 yıl önce vefat edince yaklaşık 33 yıldır aynı çatmada yaşamını sürdürdü. Mahalle muhtarı Ali Salma ve adliyede çalışan gönüllü yardımsever Ali Selman Kurt öncülüğünde başlatılan çalışma ile Dinç için kısa sürede iki odalı gerçek bir ev inşa edildi.

imece usulüyle yapılan dönüşüm:

Muhtarın çevresinden topladığı destekle ve Erdemli'deki çok sayıda gönüllü hayırseverin katkısıyla çatma yıkıldı, yerine 2 odalı bir konut yapıldı. Proje sürecinde mahalle sakinlerinin ve gönüllülerin kolektif çabası dikkat çekti; kazançlı olsa da yevmiye ile çalışanların bile katkıda bulunduğu, dayanışmanın ön planda olduğu bir imece örneği yaşandı. İnşa edilen ev, Fatma teyzenin taşınmasının ardından kısa sürede kullanıma hazır hale getirildi.

duygu ve teşekkürler:

Evine yerleşen Fatma Dinç, mutluluğunu anahtarını göstererek dile getirdi: "İlk defa anahtarım oldu, ilk defa da evim oldu". Dinç, evinin çok güzel olduğunu ifade ederek komşularını davet etti ve destek veren herkese dua etti. Olayı başlatan muhtar Ali Salma süreci şu sözlerle anlattı: "Fatma teyzemi de ziyaret ettim. Çatması akıyordu, betonarme olmadığı için sıkıntılıydı. Eşle dostla şükür başardık. Erdemli halkımız bu yardım konusunda Çanakkale ruhu taşıyor. Yevmiyeye giden bile 200 lirasını getirip verdi."

Gönüllülerden Ali Selman Kurt da projenin nasıl hızla ilerlediğini anlattı: "Muhtarımız bizi aradı, geldik baktık, gerçekten çok sıkıntılıydı. Arkadaşlarımızla paylaşınca herkes çok güzel geri dönüş yaptı. Artık bundan sonra bir anne, bir abla, bir teyze kazandık. Çayını içeceğiz, yemeğini yiyeceğiz, dualarında bizi anacak." Destek verenlerin adları ve mahalle dayanışması öne çıkarılarak, Fatma Dinç’in yıllardır süren barınma sorununa kalıcı bir çözüm getirilmiş oldu.

MERSİN&#039;DE 3 ÇOCUK ANNESİ 69 YAŞINDAKİ FATMA DİNÇ

MERSİN'DE 3 ÇOCUK ANNESİ 69 YAŞINDAKİ FATMA DİNÇ

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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