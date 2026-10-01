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Sorgun'a iki mahallede yürüyüş, bisiklet ve yeşil alan koridoru geliyor

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, Aydınlıkevler ve Osmançavuş mahallelerine yürüyüş ve bisiklet yolları, park ve spor alanları yapılacağını duyurdu.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:06

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 12:11

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EDİTÖR: Aslı Han

Sorgun'a iki mahallede yürüyüş, bisiklet ve yeşil alan koridoru geliyor

sorgun'da yeni sosyal yaşam koridoru

Sorgun Belediyesi, ilçe genelinde sosyal yaşam alanlarını genişletme hedefiyle Aydınlıkevler ve Osmançavuş mahallelerinde kapsamlı bir proje başlatıyor. Projeyi duyuran M. Erkut Ekinci, çalışmanın yürüyüş yolları, bisiklet yolları, parklar ve spor sahalarını bir arada sunacak şekilde planlandığını belirtti. Belediye, daha önce uygulanan örnekleri temel alarak bu iki mahallede de benzer bir yaşam koridoru oluşturmayı amaçlıyor.

önceki uygulama ve tespitler:

Belediye Başkanı Ekinci, daha önce hayata geçirilen Yazlak Mahallesi projesine atıfta bulunarak, "Yazlak Parkı etrafında yaptığımız yürüyüş yolu ve bisiklet yolunu 1 senedir aktif olarak kullanıyoruz" dedi. Bu kullanımın ardından yapılan değerlendirmelerde ilçede sosyal alan ihtiyacının belirgin olduğu, mevcut çalışmalara yenilerinin eklenmesi gerektiği ortaya çıktı. Belediye, elde edilen geri bildirimleri yeni projelere yön vermek için temel veri olarak kullanıyor.

yapılacak işler ve işbirlikleri:

Proje kapsamında, Devlet Su İşleri tarafından ıslah edilen derenin iki yakasında eş zamanlı düzenlemeler yapılacak. Sağ ve sol tarafta planlanan düzenlemeler arasında yürüyüş yolları, bisiklet yolları, park alanları, spor sahaları ve kullanılabilecek yeşil yüzeyler bulunuyor. Başkan Ekinci çalışmaların bütüncül bir yaklaşımla hem Aydınlıkevler hem de Osmançavuş mahallelerine hizmet edeceğini vurguladı ve "Şimdiden hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, projenin saha hazırlıklarının sürdüğünü ve kısa sürede uygulamaya geçileceğini bildiriyor. 2019 seçim programında da yer alan vaatlere atıfta bulunan Ekinci, Sorgun'un doğal değerlerini "ilçenin gerdanlığı" olarak gördüklerini ve bunları halka açma sözünü tuttuklarını hatırlattı. Yeni düzenlemelerle birlikte ilçede yürüyüş ve bisiklet altyapısının güçlendirilmesi ve sosyal kullanım alanlarının artırılması hedefleniyor.

SORGUN BELEDİYE BAŞKANI M. ERKUT EKİNCİ, ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

SORGUN BELEDİYE BAŞKANI M. ERKUT EKİNCİ, ÇALIŞMALARI İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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