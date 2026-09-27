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Sorgun'da meşe kömürü yüklü tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı

Sorgun'un Boğazcumafakılı mevkiinde meşe kömürü yüklü tır şarampole devrildi; sürücü A.K. (46) hafif yaralı olarak Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 18:14

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 18:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Sorgun'da meşe kömürü yüklü tır şarampole devrildi, sürücü yaralandı

kaza yerinde yaşananlar:

Sorgun ilçesine bağlı Boğazcumafakılı köyü mevkiinde meşe kömürü yüklü bir tırın devrilmesi sonucu ulaşım güvenliği aksadı. Olayda sürücü araç hakimiyetini kaybederek şarampole devrilen tırın içinde yaralandı.

araç ve sürücü bilgileri:

Edinilen bilgiye göre tırı kullanan A.K. (46) yönetimindeki 19 AGK 630 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Tırın kasasında bulunan meşe kömürü kazanın ardından bölgeden kaldırıldı.

müdahale ve soruşturma:

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen sürücü, ilk müdahalenin ardından Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın kasasındaki kömürler başka bir kamyona yüklenerek bölgeden tahliye edildi.

Kazayla ilgili jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı ve olay yerinde alınan ilk bulgular raporlanıyor.

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNDE MEŞE KÖMÜRÜ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ. -

YOZGAT’IN SORGUN İLÇESİNDE MEŞE KÖMÜRÜ YÜKLÜ TIR DEVRİLDİ. -

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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