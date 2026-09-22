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Sorgun'da narkotik operasyonu: 612 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi

Sorgun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı, 54 parça halinde 612 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 12 bin 500 lira ele geçirildi; A.İ. tutuklandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:50

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 14:51

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sorgun'da narkotik operasyonu: 612 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi

Sorgun'da narkotik operasyonu

Yozgat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Sorgun ilçesinde bir operasyon düzenledi. Operasyonda dört şüpheli gözaltına alındı.

operasyonun ayrıntıları:

Yapılan aramalarda 54 parça halinde, toplam 612 kullanımlık sentetik kannabinoid ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 500 lira para ele geçirildi. Müdürlükten yapılan açıklamada, ele geçen maddelerin ticari amaçla bulundurulduğuna dair değerlendirme yapıldığı belirtildi.

şüpheliler ve adli süreç:

Yakalanan şüphelilerden A.İ. tutuklanırken, diğerleri B.A., T.A. ve H.M. hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

YOZGAT&#039;IN SORGUN İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI.

YOZGAT'IN SORGUN İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 1 KİŞİ TUTUKLANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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