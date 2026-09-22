Sorgun'da posof geleneği yeşerdi: tescilli içi kırmızı elma ilgi çekiyor

Posof'un içi kırmızı elması Sorgun'da ürün verdi:

Ardahan'ın Posof ilçesine özgü, yaklaşık 200 yıllık geçmişi olan ve coğrafi işaret tescili bulunan içi kırmızı elma, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde meyve verdi. Kentte hobi amaçlı bahçecilik yapan emekli üretici Dursun Doğan tarafından yetiştirilen ağaç, bölge iklimine hızlı uyum sağlayarak ilk yıllarında ürün verdi ve çevrede dikkat çekti.

Ekim öyküsü ve üreticinin deneyimi:

Doğan, fidelerin kaynağının bir arkadaşının tavsiyesi olduğunu, Nevşehir'den getirilen fidenin ev bahçesine dikildiğini aktarıyor. Fidanın gövdesinin ince olduğunu belirten Doğan, ağacın ilk ekildiği yıldan itibaren meyve verdiğini ve ikinci yılında 23 adet elma topladığını söyledi. Üretici, yaşadığı deneyimi kişisel ölçümlerle desteklediğini belirterek, "Şekerimi ölçüyorum, düşürüyor" ifadelerini kullandı.

Lezzet, görünüm ve sağlık iddiası:

Meyvenin dışarıdan bakıldığında alışılmış elmalardan farklı bir görünüme sahip olduğu, içinin kırmızı rengi, güçlü aroması ve kolay yenme özellikleriyle öne çıktığı ifade ediliyor. Doğan, elmanın antosiyanin bakımından zengin ve antioksidan değerleri yüksek olduğunu söyleyerek bunun kan şekerini dengelemeye katkı sağladığını belirtti. Bölge sakinleri ve ikram edilen ziyaretçiler meyvenin aroması ve dokusunu beğendiğini söylüyor.

Görsel farklılık ve tadı nedeniyle komşuların ilgi gösterdiğini anlatan Doğan, çevreden sıkça fide talebi aldığını, bitkinin çoğaltılmasını düşündüğünü ve fidanlar olgunlaştığında paylaşmayı planladığını söyledi. Bu süreç, yerel merakın ve potansiyel yaygınlaşmanın işaretleri olarak değerlendiriliyor.

Yerel üretimde yeni bir türe adaptasyonun örneği olarak değerlendirilebilecek bu girişim, hem geleneksel bir çeşidin başka bir coğrafyaya taşınmasına hem de hobi düzeyinde başlayan üretimin yerel talebe dönüşmesine ilişkin somut bir örnek sundu.

200 yıllık tescilli lezzet Sorgun’da hayat buldu: İçi dışı kırmızı elma kan şekerini dengeliyor