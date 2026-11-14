Sorgun'da şehit mühimmat er Kağan Öcal için son görev

Sorgun'da uğurlama töreni

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan mühimmat er Kağan Öcal, memleketi Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Törene Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Mühimmat ve Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Jandarma Komutanı Gürol Okyar, İl Emniyet Müdürü Tuncay Pekin, il ve ilçe protokolü ile şehidin annesi Yeter Öcal, babası Hanifi Öcal, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazı ve defnedilişi:

Şehidin naaşı, Sorgun Garajlar Yeni Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aile ve kentteki taziye:

Anne Yeter Öcal ve baba Hanifi Öcal ile yakınlarının da bulunduğu törende, katılanlar şehidin ailesine başsağlığı diledi ve taziyelerini iletti.

ŞEHİDİN ANNESİ YETER ÖCAL