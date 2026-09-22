Dolar 48,8137 +0,01%
Euro 55,8557 -0,18%
Bist 13.198,84 -1,04%
Altın Gram 6.869,56 -0,15%
EUR/USD 1,1440 -0,25%
Brent Petrol 99,81 -0,53%
--°

Sorgun'da üç bölgede eş zamanlı altyapı ve çevre düzenlemesi

Sorgun Belediyesi, Aydınlıkevler, Sanayi Sitesi ve Osmançavuş Mahallesi'nde eş zamanlı çevre, altyapı ve yol çalışmaları yürütüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 14:38

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Sorgun'da üç bölgede eş zamanlı altyapı ve çevre düzenlemesi

Sorgun Belediyesi sahada eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriyor

Sorgun Belediyesi ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmak amacıyla üç farklı noktada eş zamanlı çalışmalar yürütüyor. Ekiplerin hedefi, ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal kullanım alanlarını iyileştirerek vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak.

Aydınlıkevler mahallesinde dere kenarı düzenlemesi:

Aydınlıkevler Mahallesi'nde dere kenarında devam eden çalışmalarda yürüyüş ve bisiklet yolları öncelikli olarak inşa ediliyor. Zemin düzenlemeleri, gerekli altyapı uygulamaları ve beton işleri yapılırken aynı zamanda peyzaj çalışmalarına da önem veriliyor. Yeni bitkilerin dikimi, yeşil alanların oluşturulması ve bu alanların düzenli sulama ve bakımı ile dere kenarının hem estetik hem de kullanışlı bir yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Sanayi Sitesi'nde altyapı ve çevre düzenlemesi:

Sorgun Sanayi Sitesi'nde ekipler mekanik serim, altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemesi yapıyor. Peyzaj uygulamaları kapsamında yeşil alanlar düzenleniyor; ağaç çevreleri ve sosyal kullanım alanlarında iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. Uygulamalarla Sanayi Sitesi'nin daha düzenli, güvenli ve modern bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Osmançavuş Mahallesi Şehit Resul Elhan Caddesi'nde yol onarımı:

Osmançavuş Mahallesi Şehit Resul Elhan Caddesi'nde ise asfalt yama çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalarla yol yüzeyindeki bozulmalar giderilerek sürücü ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kent genelinde yürütülen çalışmaların mahallelerin öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda devam ettiğini belirtti. Belediye, farklı bölgelerde eş zamanlı yürütülen müdahalelerle ilçe genelinde ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal yaşam alanlarını daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor.

SORGUN BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR....

SORGUN BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER, AYDINLIKEVLER MAHALLESİ, SANAYİ SİTESİ VE OSMANÇAVUŞ MAHALLESİ ŞEHİT RESUL ELHAN CADDESİ'NDE EŞ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı
images

Atakum'da çocuklara yönelik kapsamlı trafik eğitim parkı kuruluyor
images

Alanya ortak akılla iklim değişikliğine karşı dirençlilik planı hazırlıyor
images

Bartın'ın doğal mirası yeni koruma kararlarıyla güçleniyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Trump: seçimlerden sonra iran meselesi hızlıca çözülecek ya da ortadan kaldırılacak

Kocaeli'de mutfakta saklanan skank ve binlerce kaçak ürünle 14 kişi gözaltında

İslamofobi okullara taşındı: başörtüsü yasakları kadın ve kız çocuklarının haklarını tartışmaya açtı

Edirne'de sağanak günlük hayatı aksattı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Memleketinde karşılanan diva: Bülent Ersoy Bursa gecesinde övgü topladı

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Yeni jandarma havacılık birimi Samsun’da faaliyete hazırlanıyor

Ardahan'ın ekonomik dönüşümü: sınır ticareti, yeni osb ve tarım lisesi planı

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği