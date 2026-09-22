Sorgun'da üç bölgede eş zamanlı altyapı ve çevre düzenlemesi

Sorgun Belediyesi sahada eş zamanlı müdahaleler gerçekleştiriyor

Sorgun Belediyesi ilçe genelinde yaşam kalitesini artırmak amacıyla üç farklı noktada eş zamanlı çalışmalar yürütüyor. Ekiplerin hedefi, ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal kullanım alanlarını iyileştirerek vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak.

Aydınlıkevler mahallesinde dere kenarı düzenlemesi:

Aydınlıkevler Mahallesi'nde dere kenarında devam eden çalışmalarda yürüyüş ve bisiklet yolları öncelikli olarak inşa ediliyor. Zemin düzenlemeleri, gerekli altyapı uygulamaları ve beton işleri yapılırken aynı zamanda peyzaj çalışmalarına da önem veriliyor. Yeni bitkilerin dikimi, yeşil alanların oluşturulması ve bu alanların düzenli sulama ve bakımı ile dere kenarının hem estetik hem de kullanışlı bir yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Sanayi Sitesi'nde altyapı ve çevre düzenlemesi:

Sorgun Sanayi Sitesi'nde ekipler mekanik serim, altyapı çalışmaları ve çevre düzenlemesi yapıyor. Peyzaj uygulamaları kapsamında yeşil alanlar düzenleniyor; ağaç çevreleri ve sosyal kullanım alanlarında iyileştirmeler gerçekleştiriliyor. Uygulamalarla Sanayi Sitesi'nin daha düzenli, güvenli ve modern bir görünüme kavuşması amaçlanıyor.

Osmançavuş Mahallesi Şehit Resul Elhan Caddesi'nde yol onarımı:

Osmançavuş Mahallesi Şehit Resul Elhan Caddesi'nde ise asfalt yama çalışmaları sürdürülüyor. Bu çalışmalarla yol yüzeyindeki bozulmalar giderilerek sürücü ve yayalar için daha güvenli ve konforlu bir ulaşım ortamı oluşturulması hedefleniyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, kent genelinde yürütülen çalışmaların mahallelerin öncelik ve ihtiyaçları doğrultusunda devam ettiğini belirtti. Belediye, farklı bölgelerde eş zamanlı yürütülen müdahalelerle ilçe genelinde ulaşım, çevre düzenlemesi ve sosyal yaşam alanlarını daha kullanışlı hale getirmeyi amaçlıyor.

SORGUN BELEDİYESİ, İLÇE GENELİNDE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. EKİPLER, AYDINLIKEVLER MAHALLESİ, SANAYİ SİTESİ VE OSMANÇAVUŞ MAHALLESİ ŞEHİT RESUL ELHAN CADDESİ'NDE EŞ ZAMANLI OLARAK ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR.