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Sorgun'dan Kazakistan'a kültür köprüsü: Ekinci başkanlığındaki heyet Bozok'ta

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, heyetle Kazakistan'da Bozok Müzesi ve Ortaçağ Ören Yeri'ni gezdi; Aibek Sydykov ile projeleri görüştü.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 19:45

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EDİTÖR: Merve Çelik

Sorgun'dan Kazakistan'a kültür köprüsü: Ekinci başkanlığındaki heyet Bozok'ta

Sorgun heyeti Kazakistan'da inceleme ve görüşmeler gerçekleştirdi

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, beraberindeki heyetle birlikte Kazakistan'da bir dizi kültürel ve akademik temas yürüttü. Havalimanında karşılanan heyet, ilk olarak Bozok Müzesini ziyaret ederek ortak tarih ve kültürel mirasa yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

heyetin programı:

Başkan Ekinci'ye Belediye Meclis Üyeleri Ergin Gül, Mehmet Lale ve Lütfü Şener ile Bozok Üniversitesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu ve Dr. Leila Kutlu eşlik etti. Heyet, müze incelemelerinin ardından Bozok Ortaçağ Şehri Ören Yerini ziyaret ederek arkeolojik kazı ve koruma çalışmalarına ilişkin detayları yerinde gördü.

görüşmede ele alınan projeler:

Program kapsamında heyet, Kazakistan Cumhuriyeti Kültür ve Enformasyon Bakan Yardımcısı Aibek Sydykov ile bir araya geldi. Görüşmede, 'Bozok Ortaçağ Kenti Arkeolojik Kazılarına Dayalı Ulusal Park Oluşturma' temalı tarihi, kültürel ve mimari projenin uygulanmasına yönelik adımlar tartışıldı ve iş birliğinin çerçevesi konuşuldu.

Başkan Ekinci, Sorgun'da başlayan birlikteliğin Kazakistan temaslarıyla yeni bir aşamaya taşındığını belirterek şu ifadeleri kullandı: Ata yurttan Anadolu’ya kurduğumuz gönül köprüsünü şimdi Anadolu’dan ata yurda taşıyoruz. Ortak tarihimizden ve kültürel mirasımızdan aldığımız güçle bu birlikteliği yeni çalışmalarla geleceğe taşımak istiyoruz.

Heyetin Kazakistan'daki temaslarının devam edeceği ve taraflar arasında kültürel ile akademik iş birliğinin genişletilmesine dönük çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.

SORGUN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ERKUT EKİNCİ, BERABERİNDEKİ HEYETLE KAZAKİSTAN’DA BİR DİZİ TEMAS...

SORGUN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA ERKUT EKİNCİ, BERABERİNDEKİ HEYETLE KAZAKİSTAN’DA BİR DİZİ TEMAS GERÇEKLEŞTİRDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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