Soruşturma genişliyor: Yahşihan'da 35 şüpheli adliyeye sevk edildi

KYOK kararları kaldırıldı, dosyalar yeniden inceleniyor:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Yahşihan Belediyesi soruşturmasında, elde edilen yeni deliller üzerine daha önce verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair (KYOK) kararları kaldırıldı. Mahkeme süreçleri yeniden değerlendirilen dosyalarda, belediyedeki işlemler, şüpheliler arasındaki bağlantılar ile mali ve ticari ilişkiler kapsamlı bir şekilde tekrar ele alınıyor.

Soruşturmanın derinleştirilmesi ve yeni delillerin değerlendirilmesi sonrasında, savcılık talimatıyla 24 Eylül tarihinde Kırıkkale merkezli eş zamanlı operasyon kararı alındı.

Operasyonun kapsamı ve gözaltılar:

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kırıkkale merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, aralarında eski Yahşihan Belediye başkanları Ahmet Sungur ve Osman Türkyılmaz, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, belediye personeli ve bazı iş insanlarının bulunduğu toplam 35 şüpheli hakkında adres aramaları ve gözaltılar gerçekleştirildi.

Şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve soruşturmayla bağlantılı kabul edilen diğer adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Elde edilen delillerin incelenmesi sürerken, kamu mallarının korunması ve olası mal kaçırma girişimlerinin önlenmesi amacıyla bazı mal varlıklarına yönelik tedbirler uygulandı.

Soruşturmanın yönü ve ileri işlemler:

Savcılık tarafından yürütülen soruşturmada şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma", "rüşvet", "irtikap", "ihaleye fesat karıştırma" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamaları çerçevesinde inceleme yapılıyor. Soruşturma kapsamında belediyeyle ilgili ihaleler, mali kayıtlar, para hareketleri ve şüpheliler arasındaki ticari ilişkiler detaylı olarak araştırılıyor.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 35 kişi sağlık kontrolünden geçirilip, geniş güvenlik önlemleri altında Kırıkkale Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki ifade işlemlerine başlandı. Kaynaklar arasında, şüphelilerden birinin daha önce farklı bir suçtan ceza infaz kurumunda kaldığının tespit edildiği; bir diğer şüphelinin ise adresinde bulunamayarak arama-kapama işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın ilerleyen safhalarında ele geçirilen dijital ve kağıt belgelerin adli bilişim ve mali incelemeye tabi tutulacağı; mal varlıklarına ilişkin tedbirlerin hukuki sürece paralel olarak genişletilebileceği aktarılıyor.

SORUŞTURMANIN DERİNLEŞTİRİLMESİ ÜZERİNE DÜZENLENEN OPERASYONDA GÖZALTINA ALINAN ARALARINDA 2 ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ DA BULUNDUĞU 35 ŞÜPHELİ, JANDARMADAKİ İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ADLİYEYE SEVK EDİLDİ