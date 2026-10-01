Sosgip başvuruları 16 ekime uzatıldı: TR82 bölgesine 725 bin avroluk destek

Sosgip başvuru süresi uzadı

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği tarafından eş finansman sağlanan 2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (SOSGİP) için son başvuru tarihi uzatıldı. Program, TR82 Bölgesi'nde faaliyet gösteren sosyal girişimlerin kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi, sosyal sorunlara yönelik sürdürülebilir çözümler geliştirmeyi ve ekonomik dayanıklılıklarını artırmayı amaçlıyor.

Programın amacı ve bütçesi:

Program kapsamında Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta uygulanacak projelere toplam 725 bin avro (yaklaşık 39 milyon TL) tutarında hibe desteği sağlanacak. Destek, bölgedeki sosyal girişimlerin proje geliştirme ve uygulama kapasitelerini artırmaya yönelik yönlendirilecek.

Uygun başvuru sahipleri ve destek koşulları:

Programa başvurabilecek kuruluşlar arasında kooperatifler, birlikler (kadın kooperatif birlikleri ve üretici birlikleri), dernekler, vakıflar (iktisadi işletmesi bulunan veya kurmayı planlayan) ve sosyal işletmeler yer alıyor. Uygun projelere 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ve yüzde 90’a varan hibe desteği verilebilecek.

Başvuru süreci ve son tarihler:

SOSGİP Mali Destek Programı 20 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilmişti. Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 16 Ekim Cuma saat 23.59'a kadar yapılacak; taahhütname teslimleri ise 23 Ekim Cuma saat 17.00'ye kadar tamamlanmalı. Revize edilmiş başvuru rehberi ve detaylı bilgilere Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın internet sitesinden erişilebileceği belirtildi.

KUZEY ANADOLU KALKINMA AJANSI TARAFINDAN KASTAMONU, SİNOP VE ÇANKIRI’DA YÜRÜTÜLEN YILI SOSYAL GİRİŞİMCİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI’NIN SON BAŞVURU TARİHİ 16 EKİM’E UZATILDI.