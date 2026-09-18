Sosyal dayanışma ve gönüllülük gündemiyle Göktaş ve Çiftçi 81 ilin valileriyle buluştu

Toplantının amacı ve katılımcılar

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bir araya gelerek 81 ilin valileriyle video konferans formatında toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ana gündeminde sosyal hizmetlerin etkinliğinin ölçülmesi ve gönüllülük mekanizmalarının güçlendirilmesi yer aldı.

Sosyal hizmetlerin il bazında değerlendirilmesi:

Toplantıda, ülkenin dört bir yanında yürütülen sosyal yardımların ve hizmetlerin il bazındaki uygulama farklılıkları ve etkinliği ele alındı. Valilerle yürütülen değerlendirmeler, hizmetlerin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu ve erişilebilirliğini artırmaya yönelik adımların belirlenmesine odaklandı.

İyilik Var Gönüllülük Platformu ve gönüllülük süreçleri:

Görüşmede ayrıca İyilik Var Gönüllülük Platformumuzun işleyişi ile gönüllülük süreçlerine ilişkin bilgi paylaşımları yapıldı. Süreçlerin koordinasyonu, gönüllü katılımının artırılması ve platformun yerel yönetimlerle entegrasyonu üzerinde duruldu.

Toplantıya ilişkin sosyal medya paylaşımında Göktaş şu ifadeleri kullandı: "İçişleri Bakanımız Mustafa Çiftçi ile birlikte 81 ilimizin valileriyle video konferans toplantımızı gerçekleştirdik. Ülkemizin dört bir yanında vatandaşımıza dokunan sosyal hizmetlerimizin ve sosyal yardımlarımızın etkinliğini il bazında değerlendirdik. İyilik Var Gönüllülük Platformumuzun işleyişi ve gönüllülük süreçleri hakkında bilgi paylaşımında bulunduk. Birlikte toplumsal dayanışmayı büyütmeye, her bir vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bakanımıza ve kıymetli valilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

Yetkililer, toplantı çıktılarının yerel uygulamalara yansıtılacağını ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam edeceğini belirtti.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANI MAHİNUR ÖZDEMİR GÖKTAŞ VE İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ, 81 İLİN VALİLERİYLE VİDEO KONFERANS TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİ.