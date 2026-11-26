Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığıyla gerçekleştirilen program

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliği kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocuklar ve aileleri kasım ayı içerisinde teknoloji geliştirme bölgelerinde bir araya getirildi. Etkinlikler, üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji geliştirme bölgelerinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de yerinde incelemeler yapılarak gerçekleştirildi.

Program içeriği:

Gerçekleştirilen geziler ve etkinliklerde katılımcılara üniversite-sanayi iş birliği, teknoloji geliştirme süreçleri, girişimcilik, araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon konularında bilgiler sunuldu. Çocuklar; yapay zeka, robotik, yazılım, dijital teknolojiler, oyun geliştirme ve ileri teknoloji uygulamaları gibi güncel alanlarda yürütülen çalışmaları yakından görme fırsatı buldu. Alanında uzman kişiler, mühendisler ve girişimcilerle bir araya gelerek farklı meslek alanlarını tanıdılar ve teknolojik uygulamaların çalışma mantığını gözlemlediler.

Katılım, amaç ve beklenen etki:

Toplam 31 programla 484 çocuk ve aile bireyi etkinliklere katıldı. Programların amacı, çocukların bilimsel ve teknolojik gelişmelere yönelik merakını artırmak, yeni ilgi alanları kazanmalarını sağlamak ve gelecekteki eğitim ile meslek tercihlerini etkileyebilecek farklı bakış açıları kazandırmaktır. Ayrıca ailelere çocuklarının potansiyellerini keşfetme ve geleceğe yönelik hedeflerini destekleme konusunda bilgi ve araç sağlanması hedeflendi.

Bakanlıklar arası iş birliğinin, sosyal hizmet modellerinden yararlanan çocukların bilim ve teknolojiye erişimini kolaylaştırarak potansiyellerini ortaya çıkarmaya katkı sunması bekleniyor. Bu tür programlar hem çocukların erken yaşta teknoloji ve girişimcilik ekosistemini tanımasına yardımcı oluyor hem de aileleri süreçlere dahil ederek uzun vadeli eğitim ve kariyer planlamalarına destek veriyor.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI İLE SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İŞ BİRLİĞİNDE AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞININ SOSYAL HİZMET MODELLERİNDEN YARARLANAN ÇOCUKLAR VE AİLELERİNİN KATILIMIYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİNDE PROGRAMLAR GERÇEKLEŞTİRİLDİ.