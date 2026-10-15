Sosyal medya çağrısıyla Çermik'te hasarlı evlere umut inşa ediliyor

sosyal medya çağrısının ardından:

Bülent Aldağ, sosyal medya üzerinden başlattığı yardım çağrılarıyla Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde depremde hasar gören vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Petekkaya Mahallesi'nde depremde evi hasar gören bir kişinin evini yaptıran Aldağ, takipçilerinin desteğiyle iki başka evin de yapımına başlanmasını sağladı.

başlanan inşaat çalışmaları:

Çağrının ardından Alakoç köyü'nde Şehmus Yosunkaya ile Çermik merkezde Ayhan Yaman'a ait, kullanılamaz durumdaki evlerin yıkılarak yerine yeni ev yapılması için inşaat çalışmaları başlatıldı. Yapım sürecinde yıkım ve temel hazırlığı gibi aşamalar hızla yürütülüyor ve mahalle sakinleri de sürece destek veriyor.

bireysel yardım girişimleri ve toplumsal etki:

Geçtiğimiz günlerde iki engelli bireye akülü tekerlekli sandalye temin eden Aldağ, sağlık personeline mesai saatleri içerisinde ücretsiz çiğköfte ikram edeceğini de açıklamıştı. Aldağ, bu çabaların arkasında duygusal bir motivasyon olduğunu belirterek şunları söyledi: "Durumu kötü olan, ihtiyaç sahibi insanları gördüğüm zaman bu durumdan çok etkileniyorum. Onlar için üzülüyor, kendimi bir şeyler yapmaya mecbur hissediyorum. Sağ olsun takipçilerim de benim bu duyarlılığıma ve samimiyetime inandıkları için destek oluyorlar. Hep birlikte güzel işler yaparak insanların mutlu olmalarına vesile oluyoruz".

Yerel dayanışma ve sosyal medya üzerinden organize edilen destek, hasarlı konutların onarımı ve yeniden inşası sürecine hız kazandırırken, bireysel girişimlerin toplum üzerindeki somut etkisini de gösteriyor. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerinin barınma koşullarının iyileştirilmesi hedefleniyor.

ALDAĞ, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN YAPTIĞI YARDIM ÇAĞRILARIYLA VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARININ GİDERİLMESİNE VESİLE OLUYOR.