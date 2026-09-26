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Sosyal medya iddiası sonrası Ali Tarakçı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada bakan istifa iddiasını paylaşan Ali Tarakçı hakkında gözaltı kararı verdi.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 09:11

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sosyal medya iddiası sonrası Ali Tarakçı hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosunca, bir sosyal medya platformunda yer alan paylaşım nedeniyle soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında adı geçen kişi olarak Ali Tarakçı hakkında işlem başlatıldı.

Hangi paylaşım hedef alındı:

Soruşturmanın odağında platformda yer alan "Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" ifadeleri içeren paylaşım bulunuyor. Başsavcılık, paylaşımın kamuoyunu yanıltma potansiyeli taşıdığı değerlendirmesinde bulundu.

Soruşturma kapsamında alınan işlemler:

Büro, Ali Tarakçı hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı ve gözaltı kararı verdi. Ayrıca şüphelinin adresinde arama yapılması ve dijital materyallerine el konularak inceleme yapılması talimatı verildi.

&quot;Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek&quot; paylaşımı yapan Ali Tarakcı’ya gözaltı...

"Çok önemli bir bakan Cuma günü istifa edecek" paylaşımı yapan Ali Tarakcı’ya gözaltı kararı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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